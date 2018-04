Ook kerkklokken in Stockholm spelen Avicii MVO

25 april 2018

06u54

Bron: ANP 0 Celebrities De kerkklokken van de Oscarskerk in Stockholm zullen deze hele week precies om 12.00 uur Wake Me Up van de vrijdag overleden Avicii laten horen. Dat meldt de krant Aftonbladet. Het idee kwam nadat de Utrechtse Dom zaterdag songs van de Zweedse dj liet horen.

Ulrika Martin kwam met het idee. De inwoonster van de Zweedse hoofdstad was geïnspireerd door een filmpje dat ze had gezien van de Utrechtse Dom. De video waarop te zien en te horen was hoe de kerkklokken muziek van Tim 'Avicii' Bergling speelde, ging viral.

Het kerkbestuur was wel voor het idee te porren. "We kozen voor 'Wake Me Up' omdat het lied bekend is en veel mensen er een goed gevoel bij hebben", vertelt Jacob Engwall van het kerkbestuur aan P4, een radiostation van de Zweedse staatsomroep Sveriges Radio (SR).

Ook in de plaats Norrköping zal Avicii worden geëerd. De klokken van het stadhuis zullen twee keer per dag iets van de dj ten gehore brengen.