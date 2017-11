Ook Katy Perry mag China niet binnen voor 'Victoria's Secret' show MVO

Nadat er enkele 'Victoria's Secret' modellen de toegang tot China geweigerd werd, mag nu ook Katy Perry het land niet binnen. Dat wordt een ramp voor de 'Victoria's Secret Fashion Show' in Shanghai.

Katy zou tijdens de show optreden, maar dat valt nu in het water. Waar eerst was gezegd dat de zangeres waarschijnlijk toegang tot het land zou kunnen verkrijgen, wordt die belofte nu ingetrokken door de Chinese overheid.

Het probleem zou zijn dat ze tijdens een vorig optreden een jurk met zonnebloemen droeg in Taiwan. De zonnebloem is een symbool van de anti-China beweging in het land.

Ook één van de belangrijkste modellen, Gigi Hadid, mag China niet in. Met haar zitten nog enkele andere modellen in hetzelfde schuitje. Waarschijnlijk omdat de Chinese overheid hun sociale media heeft onderzocht, en enkele berichten heeft gevonden die ze niet op prijs stelde.

Het ziet er dus naar uit dat de geplande show, op maandag 19 november, in mineur zal eindigen.