Ook Kat von D mishandeld op kostschool van Paris Hilton: “Ik zat een halfjaar opgesloten”

07 oktober 2020

10u01

Bron: Instagram 0 Celebrities Model en tattoo-artieste Kat von D (38) werd op school mishandeld tijdens haar tienerjaren. Dat vertelt ze op Instagram in een pakkende video. De feiten vonden plaats op dezelfde kostschool waar ook Model en tattoo-artieste Kat von D (38) werd op school mishandeld tijdens haar tienerjaren. Dat vertelt ze op Instagram in een pakkende video. De feiten vonden plaats op dezelfde kostschool waar ook Paris Hilton (39) naar eigen zeggen een traumatische periode heeft beleefd

Hilton deed heel wat monden openvallen toen ze vorige maand in de YouTube-documentaire ‘This Is Paris’ onthulde dat ze in haar tienerjaren is geslagen, gewurgd en opgesloten in de Provo Canyon School in Utah, een kostschool voor moeilijk opvoedbare kinderen. Een verhaal dat in de film bevestigd wordt door meerdere ex-klasgenoten.

Posttraumatische stressstoornis

Op Instagram heeft tattoo-artieste Kat von D nu bekendgemaakt dat ze soortgelijke ervaringen meegemaakt heeft. Zij verbleef in de school rond haar zestiende verjaardag. "Ik heb daar zes maanden doorgebracht en dat was de meest traumatische periode uit m’n leven. Ik zat opgesloten en heb nooit de zon gezien”, vertelt ze.

In de video bedankt Kat Paris. “Je hebt me de moed gegeven om mijn verhaal te delen. Ik heb zelfs een posttraumatische stressstoornis overgehouden aan m’n tijd op die school", vervolgt ze. De kostschool bestaat nog steeds, maar is intussen van eigenaar veranderd en werkt met een nieuw managementteam.

Kat komt naar eigen zeggen uit een conservatief gezin. Haar ouders wisten niet wat ze met haar moesten aanvangen toen ze als vijftienjarige naar punk begon te luisteren, tatoeages liet zetten en stopte met haar studies. De kostschool werd toen aangeraden door een familietherapeut. Net als Paris werd ze 'gekidnapt' en afgeleverd in Utah. Toen ze arriveerde werd haar haar afgeschoren en werd ze gedropt in een kamer.

Von D beweert dat ze tijdens haar tijd op school werd getreiterd door de begeleiders, die haar onder meer ten onrechte vertelden dat ze hiv had opgelopen door tatoeages te laten zetten. Ze zegt dat ze zelf geen slachtoffer was van seksueel of lichamelijk geweld, maar dat ze dat om zich heen wel heeft zien gebeuren. “Maar ik neem m’n ouders niets kwalijk, zij dachten oprecht dat dit het beste was dat ze konden doen”, besluit ze.

Tegen vaccinaties

De tattoo-artieste kwam in het verleden zelf ook in opspraak, onder meer toen ze bekendmaakte dat ze haar eigen kind nooit zou laten vaccineren. Von D heeft één zoon Leafar, vernoemd naar z’n papa Leafar Seyer van rockgroep Prayers. “Vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, wist ik ook dat we veel ongevraagd advies zouden krijgen. Zonder twijfel goed bedoeld, maar nog steeds ongevraagd. Ik kon ook al voorspellen dat we veel kritiek zouden krijgen op onze manier van opvoeden”, vertelde ze toen op Instagram. “Het is al erg genoeg hoe mensen je behandelen als je veganist bent. Ze doen alsof je belachelijk leeft. Probeer dan maar eens een veganistische, zwangere vrouw te zijn die haar kinderen zonder verdoving, zonder dokter, thuis in bad op de wereld wil zetten en haar zoon als veganist, zonder vaccinaties, wil opvoeden.”

Vooral die laatste opmerking schokte heel wat van haar 6,7 miljoen volgers. De anti-vaxxers, personen die weigeren om hun kinderen in te enten tegen gevaarlijke kinderziektes, zijn immers niet zo populair. “Er is een reden waarom die vaccinaties er zijn!”, klonk het onder meer in de reacties. “Door ze niet te gebruiken breng je niet alleen je eigen kinderen in gevaar, maar ook die van anderen!” Andere tegenstanders pakten het iets creatiever aan, en gaven de kleurtjes van Kats beroemde oogschaduwpalletten nieuwe namen, zoals ‘geelzucht’, ‘mazelen’, ‘pseudowetenschap’ en ‘doodskist’.

