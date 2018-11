Ook Julia Roberts geëvacueerd wegens hevige branden in Californië IB

12 november 2018

03u17

Bron: Belga 0 Celebrities Nadat eerder Hollywood-sterren als Gerard Butler, Robin Thicke, Kim Kardashian, Alyssa Milano, Caitlyn Jenner en Martin Sheen hun huizen in het zuiden van Californië moesten ontvluchten vanwege de aanhoudende bosbranden, heeft nu ook Julia Roberts met haar gezin hun huis verlaten. Dit meldt The Hollywood Reporter.

Waar Gerard Butler en Robin Thicke hun huizen in vlammen zagen opgaan, is dat voor Roberts vooralsnog niet het geval. Ook het pand van Caitlyn Jenner staat nog overeind, maar het gevaar is nog niet geweken.

De autoriteiten in Malibu blijven benadrukken weg te blijven uit de rampgebieden, zolang er nog geen volledige veiligheid gegarandeerd kan worden. Het vuur woedt al sinds donderdagmiddag en heeft voor veel schade gezorgd.

De brandweer probeert het met man en macht te bestrijden. Drie brandweerlieden werden tot nu toe uit het gebied afgevoerd met verwondingen.