Ook in Nederland heeft Boef afgedaan: Q-dj Mattie Valk haalt scherp uit

De Nederlandse Q-dj Mattie Valk haalde vanochtend scherp uit naar rapper Boef, in zijn radioprogramma. Boef schold eerder deze week enkele vrouwen die hem hadden geholpen uit voor hoeren.

"Boef bestaat bij de gratie van jonge meisjes en diezelfde meisjes kraakt hij nu af," aldus Mattie. "Schijnheilig en hyprocriet. Ik vond zijn muziek toch al niet veel aan, maar nu wil ik het helemaal niet meer draaien."

Ook CDA-Kamerlid René Peters heeft eigenaren van clubs opgeroepen om Boef niet meer te boeken voor optredens, en zijn muziek niet meer te draaien. "Omdat hij hulpvaardige dames 'hoeren' noemt. En al helemaal, omdat hij bij wijze van excuus probeert uit te leggen waarom het ook daadwerkelijk hoeren zijn", aldus Peters in zijn blog.

"Als al die plaatsen waar vrouwen komen en alcohol gedronken wordt, deze rapper niet meer vragen om op te treden, dan is het snel afgelopen met rapper Boef. Dan is het weer gewoon Boef. En dan hoeft hij zich ook niet meer te ergeren aan dames in rokjes. Iedereen blij," zo besluit het kamerlid.