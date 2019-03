Ook in Duitsland staat nu slachtoffer van Michael Jackson op TDS

13 maart 2019

13u45

Bron: Bild 0 Celebrities De ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin twee vermeende slachtoffers Michael Jackson beschuldigen van kindermisbruik, is nog maar net uit, of daar zijn de volgende verdachtmakingen al. In Duitsland staat Michael Jacobshagen (35) immers ook op als slachtoffer van de King of Pop. In Bild, de grootste krant van het land, doet hij zijn ontluisterende verhaal.

In 1995 ontmoette Jacobshagen de King op Pop voor het eerst. Dat gebeurde in Disneyland, waar zijn moeder erin geslaagd was een ontmoeting tussen de twee op poten te zetten. De twee voelden meteen een connectie, en die wou Michael veruitwendigen met een overvloed aan geschenken.

“Hij overlaadde mij en mijn moeder meteen met cadeaus. Hij schreef mij ook intieme brieven. Hij hintte daar steeds in om samen de nacht door te brengen”, zegt Michael, die nu in München woont en zelf vader is van een zoontje. Omdat zijn moeder verblind werd door alle glitter en glamour, zag zij totaal geen graten in het intieme contact met Jackson. De twee zouden dagenlang samen hebben verbleven in Hotel Bayerischer Hof, een poepchique hotel in het hart van München, hoewel Jacobshagen toen pas 14 jaar oud was. Jackson was toen al 39.

Erectie voelen

“We hadden een gigantische suite, en ik moest naast Michael in het tweepersoonsbed slapen”, aldus Jacobshagen. “Soms voelde ik zijn handen op mijn lichaam als we in bed lagen. Ik kon ook zijn erectie voelen. Daarna verdween hij naar de badkamer, maar ik kon horen dat de wc nooit werd doorgetrokken. Volgens mij was hij dan aan het masturberen.”

Dat Jacobshagen na twintig jaar zijn stilzwijgen verbreekt, lijkt voor sommigen geen toeval. Maar Michael zegt dat hij zo lang de lippen stijf op elkaar hield omdat hij zich diep schaamde. “Wie zou mij geloven? Nu andere slachtoffers in ‘Leaving Neverland’ ook hun verhaal hebben gedaan, weet ik dat ik niet de enige ben. Die last valt nu eindelijk van mijn schouders.”