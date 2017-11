Ook hij moest auditie doen: Nono Wauters is één van 24 kandidaten in nieuwe Ketnet Musical Jolien Boeckx

17u00 0 Ketnet

Na een uitgebreide auditie en een zorgvuldige selectie zijn dit de 24 kandidaten van de nieuwe Ketnet Musical, Team U.P. Onder hen zit ook Nono, de 11-jarige zoon van Koen Wauters.

Meer dan 1200 kinderen schreven zich in voor de vierde musical van Ketnet en Studio 100. Maar slechts 60 kinderen werden weerhouden. De voorbije tien dagen kwamen zij aan bod in het Grote Selectieweekend, een achtdelige reeks op Ketnet die gepresenteerd werd door Tatyana Beloy. De jury, met daarin Laura Tesoro, Giovanni Kemper en regisseur Tijl Dauwe, volgden de kandidaten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat om uiteindelijk 24 jonge talenten te kiezen. Zij zullen alle 24 schitteren in dé musical van 2018: Team U.P., het verhaal over een topsportinternaat. Hun namen werden daarnet bekendgemaakt op Ketnet.

Tussen de 24 kandidaten zit ook Nono Wauters, zoon van Koen Wauters. Nono is helemaal klaar om in de voetsporen van zijn papa te treden, én in die van zus Zita (13). Zij speelde twee jaar geleden al mee in de Ketnet Musical, Kadanza Together. Hieronder kan je hem - de jongen in kaki broek en witte t-shirt - al kort aan het werk zien.

Tussen 20 en 30 november, van maandag tot donderdag om 16.30 en 18.55 uur, kom je op Ketnet te weten wie welke rol krijgt in 'Team U.P.', naast de zijde van de de volwassen hoofdrolspelers Goele De Raedt, Sander Gillis en Jolien De Clerck. De première van Team U.P. vindt op zaterdag 3 maart in het Plopsa Theater in De Panne plaats.