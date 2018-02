Ook Heather Graham beschuldigt Israel Horovitz MVO

20 februari 2018

06u42

Bron: ANP 0 Celebrities Heather Graham is de tiende vrouw die Israel Horovitz beschuldigt van seksueel wangedrag. Dat gebeurde nadat ze haar relatie verbrak met de zoon van de toneelschrijver, Beastie Boy Adam Horovitz.

In een podcast vertelde Heather maandag dat ze iets had met Adam toen ze 18 of 19 jaar was. Nadat ze uit elkaar waren gegaan, deed de actrice auditie voor een toneelstuk van Adams vader Israel. Na afloop drukte hij haar volgens Heather in een lift tegen een muur "en duwde zijn tong in mijn mond."

In een artikel van The New York Times afgelopen november vertelden negen vrouwen dat Horovitz hen seksueel had misbruikt, variërend van ongewenste zoenen tot verkrachting. Twee van de slachtoffers waren zestien jaar oud toen het vermeende misbruik plaatsvond. Onder de beschuldigers uit dat artikel was nog een andere jeugdliefde van Adam.

De Beastie Boy zanger, ook bekend als Ad-Rock, gaf destijds meteen een verklaring aan de krant. "Ik geloof dat de beschuldigingen over mijn vader waar zijn, en ik sta achter de vrouwen die ze hebben geuit", liet de 51-jarige muzikant weten. Zijn vader liet weten "andere herinneringen" te hebben aan de ontmoetingen met de vrouwen.