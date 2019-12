Ook Ghislaine Maxwell, de ex van Epstein, overweegt een tv-interview MVO

10 december 2019

Bron: NY Post 0 Celebrities Ghislaine Maxwell (57), de ex en vermeende medeplichtige van Jeffrey Epstein, overweegt het volgens Amerikaanse media om een interview te geven. Prins Andrew, die tevens beschuldigd wordt van pedofilie, ging haar al voor.

Dat bewuste interview met Andrew werd een groot fiasco voor de prins, die vlak daarna al zijn openbare functies moest neerleggen, maar Maxwell zou toch van plan zijn om hem te verdedigen. Uiteraard zal ze zich eerst en vooral moeten focussen op zichzelf, want verschillende kroongetuigen in het onderzoeken menen dat Maxwell degene was die jonge meisjes ronselde aan de schoolpoort, om hen zo met valse beloften in de richting van Epstein te sturen.

Aan de schoolpoort

Virginia Roberts Giuffre, een vermeend slachtoffer van zowel Epstein als de prins, vertelde in een interview met BBC in tranen over haar ontmoeting met Maxwell. “Ik had het thuis moeilijk en was op straat terecht gekomen. Ze beloofde me dat ze me een opleiding zou aanbieden, dat ik een professionele masseuse kon worden... Maar tijdens mijn eerste sollicitatie zat er al een naakte man in de kamer: Epstein. Ik moest hem aanraken op plaatsen die ik niet wilde, en hij deed hetzelfde bij mij. Met die valse belofte van scholing in het achterhoofd liet ik hem begaan.” Virginia zou later gedwongen zijn om seks te hebben met prins Andrew. Ze was destijds 17 jaar.

Geen BBC

In tegenstelling tot Andrew, die zich tot de BBC wendde voor zijn interview, zou Ghislaine een grote Amerikaanse zender te woord willen staan. Het is nog niet bekend met welke zender ze in gesprek is, maar volgens verschillende media-outlets is er wel iets op til.

“Ghislaine heeft het gevoel dat ze zich moet verbergen, en de enige manier om te stoppen met vluchten is om zich uit te spreken over de zaak. Ze wil dat doen op haar eigen voorwaarden, dus trekt ze vrijwillig naar de pers”, klinkt het hij insiders. “Ze zal een interview afleggen op camera, waarin ze Andrew verdedigt en zegt dat Virginia liegt. Dat de prins nooit seks met haar heeft gehad.”

Maxwell is niet meer in het openbaar gezien sinds de arrestatie van Epstein in juli dit jaar. Epstein zelf pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel. Zowel prins Andrew als Ghislaine - die volgens de Britse media contact met elkaar hebben gehouden gedurende de ontwikkelingen in het schandaal - ontkennen alle schuld.

