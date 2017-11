Ook Geoffrey Rush onder vuur, maar hij ontkent 'ongepast gedrag' TK

07u07

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Geoffrey Rush ontkent zich misdragen te hebben tijdens zijn verblijf in Sydney, waar hij in 2015 en 2016 in het theater te zien was als King Lear. De Sydney Theatre Company maakte eerder bekend een klacht te hebben ontvangen over de Australiër.

De 66-jarige acteur zegt in een verklaring dat hij zich niet alleen van geen kwaad bewust is, maar ook niet weet waar de beschuldiging precies over gaat. "Toen ik op de hoogte werd gebracht van de geruchten van een klacht, heb ik meteen gebeld met het bestuur van de Sydney Theatre Company om om opheldering te vragen. Ze weigerden me verdere details te geven."

Een woordvoerster van het gezelschap lichtte de Australische Daily Telegraph in over de beschuldiging, die ze omschreef als "een aantijging dat Geoffrey Rush ongepast gedrag heeft vertoond." Daarbij werd niet duidelijk of het ging om een seksuele misdraging.

De advocaat van de acteur, die dit jaar Albert Einstein speelde in de National Geographic-serie 'Genius', liet in zijn statement weten dat Rush bijzonder teleurgesteld is dat hij door het slijk wordt gehaald door het theatergezelschap. "Iemand het recht ontzeggen om te weten welke beschuldigingen er aan zijn adres zijn gemaakt en hem niet inlichten als deze informatie publiek wordt gemaakt, dat is niet hoe onze samenleving werkt."