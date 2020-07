Ook eerste echtgenote van Johnny Depp verdedigt acteur: “Hij heeft zo’n groot hart” BDB

19 juli 2020

16u16

Bron: Page Six 0 Celebrities “Nooit heeft hij een vinger naar me uitgestoken.” Ook Lori Anne Allison (62), die van 1983 tot 1986 getrouwd was met Johnny Depp (57), neemt het op voor haar ex-echtgenoot. “Ik vind het verschrikkelijk dat hij dit nu moet meemaken”, vertelt ze in The Post.

Drugs, grote hoeveelheden drank, verhitte discussies waarbij al eens een meubelstuk sneuvelt en gemene sms-berichten: alle vuile was van Depp is de voorbije twee weken op straat gegooid in z'n rechtszaak tegen The Sun. Inzet van het proces is de vraag of de tabloid de acteur terecht een vrouwenmepper mocht noemen, nadat z’n ex Amber Heard hem daarvan beschuldigd had.

Opmerkelijk is dat andere exen van de acteur als één front achter hem blijven staan. Winona Ryder en Vanessa Paradis lieten in statements al weten dat ze Depp als een warm en genereus persoon zien en dat hij nooit gewelddadig is geweest tegenover hen. Een beeld dat ook bevestigd wordt door de eerste ex-vrouw van Johnny: visagiste Lori Anne Allison. De twee waren getrouwd van 1983 tot 1986. Lori-Anne leerde de acteur kennen via haar broer, die bassist was in ‘The Kids’, de muziekgroep van Depp. Volgens bronnen gaf Allison Depp ook het duwtje in de rug om z’n acteercarrière te lanceren: ze stelde hem namelijk voor aan haar goede vriend Nicolas Cage en zo ging de bal aan het rollen.

Niet gewelddadig

“Ik vind het verschrikkelijk dat hij dit allemaal moet meemaken”, vertelt ze aan The Post. “Johnny heeft zo’n groot hart en hij verdient het om gelukkig te zijn. Hij heeft nooit een vinger naar me uitgestoken en ik heb hem op geen enkel moment gewelddadig gedrag zien vertonen. Ik wens hem het allerbeste toe en hoop dat hij snel terug verder kan gaan met wat hij graag doet: acteren. We waren niet lang getrouwd, maar we hebben in die periode wel heel veel geweldige momenten beleefd.”

Maandag gaat het proces van Depp tegen The Sun z'n laatste week in. Amber Heard zal dan haar versie van de feiten geven.

