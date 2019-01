Ook dochter R. Kelly doet boekje open: "Er is al jaren geen contact meer” TDS

11 januari 2019

06u02

Voor het eerst sinds het verschijnen van de documentaire 'Surviving R. Kelly' heeft een van zijn kinderen via sociale media gereageerd op alle ontstane commotie. Dochter Joann Lee Kelly, beter bekend als Buku Abi, deelde een emotioneel statement op haar Instagram.

“Aan alle mensen die vinden dat ik me uit moet spreken tegen alles wat momenteel gaande is, wil ik laten weten dat ik compleet stuk zit en dan druk ik me nog zachtjes uit. Het is absoluut niet mijn bedoeling geweest om onverschillig over te komen door nu pas te reageren. Ik bid voor alle families en de vrouwen die zijn geraakt door mijn vader’s acties,” aldus Buku.

Ze vervolgt: “Iedereen die mij kent weet dat ik geen band met mijn vader heb. Ik spreek hem niet en spreek nu dus ook niet voor hem. Vanwege persoonlijke redenen en alles dat mijn familie heeft moeten ondergaan en doorstaan door hem, zijn beslissingen en zijn achternaam, is het helaas jaren geleden dat mijn broer, zusje en ik hem gesproken hebben. Datzelfde geldt voor mijn moeder Andrea, zij heeft ook al jaren geen contact meer met hem.”

Buku doet een boekje open over wat voor soort man haar vader is. “Het monster waar iedereen het nu over heeft is mijn vader. Geloof me, ik weet wie hij is en hoe hij is. Ik ben opgegroeid met hem in huis. Mijn keuze om geen contact met hem te hebben, is om rust in mijn hoofd te hebben. En om zelf te helen van alles wat er gebeurd is. Dit onderwerp is heel moeilijk voor mij om over te spreken. Ik wil iedereen die ons gesteund heeft en liefde en gebeden heeft gestuurd daarvoor bedanken. Jullie liefde wordt gewaardeerd en dat zal altijd zo zijn.”