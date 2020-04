Ook derde verzoek R. Kelly voor vrijlating afgwezen MVO

22 april 2020

08u45

Bron: ANP 0 Celebrities Een rechter in Chicago heeft ook het derde verzoek van r&b-zanger R. Kelly (53) voor tijdelijke vrijlating uit gevangenschap afgewezen. De zanger had dat gevraagd uit angst om in de gevangenis in Chicago besmet te raken met het coronavirus, meldt de Chicago Tribune.

Kelly stelde in plaats van de cel huisarrest met enkelband en het betalen van een borgsom voor, maar zijn verzoek werd opnieuw afgewezen. Opmerkelijk genoeg werd wel een andere gevangene, een lid van een beruchte straatbende in Chicago, overgeplaatst naar huisarrest. Hij zou een te groot gezondheidsrisico voor medegevangenen in de overbevolkte gevangenis zijn.

Eerdere verzoeken van R.Kelly werden afgewezen omdat toen in die gevangenis nog niemand met het coronavirus was besmet. Inmiddels is ook in de federale gevangenis van Chicago het virus uitgebroken. Volgens de Tribune zijn 500 gedetineerden besmet.

De zanger van een groot aantal hits zit in voorarrest. Hij is aangeklaagd voor afpersing, seksueel misbruik en bezit van kinderporno. Zijn zaak zou aanvankelijk in juli behandeld worden, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld tot september.