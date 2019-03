Ook de Obama’s brengen hun dochters soms in verlegenheid SD

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Ze mogen dan president van de Verenigde Staten en First Lady geweest zijn, voor hun kinderen Malia (20) en Sasha (17), waren Barack (57) en Michelle (55) Obama in de eerste plaats gewoon ouders. En die kunnen hun kinderen wel eens voor schut zetten, zo vertelde Michelle zopas in een podcast.

“Stel je voor dat je naar een oudercontact komt met een colonne van twintig auto’s, met politieagenten die tegen de leraars roepen dat ze uit de weg moeten gaan en mensen die op de daken staan", vertelt Michelle in de podcast van Conan O’Brien. “We moesten hen opvoeden door een cocon van normaliteit te creëren in een wereld die verschrikkelijk abnormaal is.”

Malia en Sasha waren respectievelijk 10 en 7 jaar oud toen Barack Obama tot president van de Verenigde Staten verkozen werd. Het koppel was zich erg bewust van de impact die de verkiezing zou hebben op hun kinderen, en dus probeerden ze om hun leven zo normaal mogelijk te houden. “Acht jaar lang vertelden we hen: ‘Alles is oké. Het komt allemaal goed. Dit is normaal. Ga gewoon naar school. Er zijn ... mannen met geweren. Je bent veilig. Klaag niet. Er is eten ...’ We waren erg bezig met hen met beide voetjes op de grond houden. We zorgden ervoor dat we naar de oudercontacten gingen, en naar hun wedstrijden en dat ze logeerpartijtjes deden en dat er kinderen bij ons thuis kwamen slapen. En dat vraagt werk.”

Er was wel een voordeel: Malia en Sasha waren totaal niet onder de indruk van hun omgeving, het Witte Huis. “Hoewel we in het Witte Huis woonden, waren onze kinderen zoals elk ander kind", vertelde ze. “Ze zeiden: ‘Waarom zou iemand hiernaartoe willen, mama? Het is het Witte Huis. Ik garandeer je dat ze hiernaartoe willen komen om een film te zien.’ ‘Niemand wil hiernaartoe komen.’ En dan zei ik: ‘Daar zit je fout, mijn vriend.’ Maar hun idee was dat ze daar niet wilden zijn. Ze waren er al de hele tijd. Zij wilden naar het huis van hun vriendjes. En dat vond ik altijd een heel goed teken, omdat het betekende dat ze er niet obsessief mee bezig waren, dat ze nieuwsgierig waren naar anderen.”

Michelle is blij met hoe haar kinderen de acht jaar in het Witte Huis hebben overleefd. “Ze hebben echt een weerstand moeten opbouwen. We hebben hen veel meer gegeven dan ieder van ons ooit heeft gehad - ze hebben de Paus en de Queen ontmoet en dingen gedaan die geen enkel kind ooit zou doen - maar ze hebben ook heel wat van hun kindertijd moeten opofferen. Beeld je eens in dat je probeert om je eerste kus te hebben of om een sigaretje te proberen, en plots sta je op Page Six", zucht Michelle, die er wel aan toevoegt dat haar dochters niet verbitterd zijn geworden. “Hoedje af.”