Ook crewlid 'House of Cards' beschuldigt Kevin Spacey van ongewenste intimiteiten 06u54

Een voormalige productieassistent van de serie 'House of Cards' beschuldigt acteur Kevin Spacey van ongewenste intimiteiten. Verschillende crewleden getuigden ook al over het ongepaste gedrag van de ster op de set.

Volgens CNN stak Spacey "zijn hand in de broek van de productieassistent", en dreef hij hem later in het nauw in zijn caravan door hem de uitgang te verhinderen, terwijl hij "ongepast contact" maakte.



Acht huidige en voormalige medewerkers van de serie getuigden dat Spacey voor een "giftige werkomgeving" zorgde, door een "patroon van ongewenste intimiteiten". Hij richtte zich daarbij op jonge mannen, die hij ongewenst aanraakte of grove opmerkingen toewierp.

Netflix kondigde dinsdag aan de productie van het zesde en laatste seizoen voor onbepaalde duur stil te leggen. Spacey's publiciste Staci Wolfe, die inmiddels haar samenwerking met de acteur stopzette, liet weten dat de acteur momenteel in behandeling is.



De bal ging zondag aan het rollen toen acteur Anthony Rapp, bekend van zijn rol in Star Trek, aan BuzzFeed verklaarde dat Spacey op een feest op hem ging liggen. Rapp was op dat moment 14, Spacey 26.



Spacey verontschuldigde zich eerder deze week via Twitter en kwam in datzelfde bericht ook uit de kast als homo. De acteur meende ook zich niets meer te herinneren van het voorval.