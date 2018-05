Ook Cate Blanchett was een slachtoffer van Weinstein: "Hij richtte zich, zoals de meeste roofdieren, op de kwetsbaarste prooi" MVO

Studiobaas Harvey Weinstein heeft ook Cate Blanchett (48) lastiggevallen. Dat vertelt de actrice in een interview met Variety.

Cate wil niet zeggen wat er precies is voorgevallen, maar geeft in het gesprek aan dat ze niet heeft gedaan wat hij van haar vroeg. Dat deed hun werkrelatie geen goed. "Ik had een slecht gevoel over hem. En hij liet me vaak weten: 'wij zijn geen vrienden'", vertelt de actrice in het interview. "Ik denk dat hij, zoals de meeste roofdieren, zich vooral richtte op de meest kwetsbare prooi."

In het artikel komt Cate ook op voor Dylan Farrow, die haar vader Woody Allen beschuldigt van seksueel misbruik in haar jongere jaren. "Dylan heeft duidelijk afgezien, en als haar zaak niet goed genoeg is behandeld, dan moet ze heropend worden en opnieuw voor de rechter komen. Want dat is de enige plek waar de oplossing voor dit soort kwesties ligt", aldus de actrice, die een Oscar won voor haar rol in Allens film Blue Jasmine.