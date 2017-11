Ook Canadese actrice beschuldigt Weinstein van seksueel geweld



Een Canadese actrice klaagt Hollywood-producer Harvey Weinstein aan, omdat hij haar in de jaren 2000 twee keer zou hebben aangerand in Toronto. Dat laat haar advocate weten. De vrouw blijft voorlopig anoniem.

De actrice, die de schuilnaam "Jane Doe" kreeg in de schriftelijke aanklacht waaruit de krant Toronto Star citeert, dient ook klacht in tegen Miramax en Walt Disney. De klacht heeft daarnaast ook betrekking op Barbara Schneeweiss, op dat moment de assistente van Harvey Weinstein, omdat ze als "facilitator" optrad.

Massages

De actrice eist een schadevergoeding van 14 miljoen Canadese dollar (9,3 miljoen euro). In de klacht staat dat ze als twintiger aan haar eerste film werkte in Toronto, toen ze op set benaderd werd door Weinstein. Hij zei haar dat ze op een beroemde filmster leek, en nodigde haar uit om op zijn hotel "haar carrière te bespreken". Toen hij alleen was met haar zou Weinstein haar gevraagd hebben of ze hield van massages, waarop ze bevestigend antwoordde maar tegelijk aangaf dat dit geen gepast onderwerp was voor een zakelijke ontmoeting. Vervolgens zou hij haar op het bed geduwd hebben en zijn penis hebben getoond. Hij zou haar gezegd hebben dat hij meerdere actrices beroemd maakte, en hetzelfde voor haar kon doen. Vervolgens dwong hij de vrouw hem oraal te bevredigen, door haar bij haar polsen vast te grijpen. Uiteindelijk kon ze zich bevrijden en ontkomen.

Verontschuldigingen

In de daaropvolgende uren zou de producent haar meerdere berichten hebben gestuurd, met de vraag om terug te komen naar zijn hotel zodat hij zich kon verontschuldigen. De actrice deed dat ook, naar eigen zeggen om haar carrière niet in gevaar te brengen. Eenmaal in de kamer zou Weinstein zich opnieuw op haar geworpen hebben, maar ze kon hem van zich afduwen en de kamer verlaten.

Photo News De Britse artieste Andrea Deans onthult een 11 meter hoog beeld van Harvey Weinstein dat dit weekend zal worden verbrand tijdens een vuurwerkfeest in Edenbridge.

Politieonderzoeken

Meer dan 80 vrouwen, onder hen ook erg bekende actrices als Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, hebben de machtige Hollywood-producer inmiddels publiekelijk beschuldigd van seksuele intimidatie of verkrachting sinds de New York Times bijna een maand geleden met de eerste onthullingen hierover naar buiten kwam.

Zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk lopen politieonderzoeken naar Weinstein, maar hij zegt zelf nooit seks zonder wederzijdse instemming te hebben gehad.