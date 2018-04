Ook Australische restaurants van Jamie Oliver op de fles Joeri Vlemings

17 april 2018

08u46

Bron: The Guardian, news.com.au 0 Celebrities Het ooit enorme imperium van de Britse tv-kok Jamie Oliver (42) blijft afbrokkelen. Gisteren ging zijn Italiaanse restaurant in de Australische hoofdstad Canberra niet meer open. Vijf andere filialen van Jamie's Italian werden overgenomen door Hallmark uit Brisbane. Eerder moest de 'Naked Chef' al een deel van zijn restaurants in eigen land sluiten wegens zware schulden.

"Dierbaar Canberra, tot ons groot verdriet moeten we Jamie's Italian Canberra voor onbepaalde tijd sluiten. Dank voor al jullie steun de voorbij 4,5 jaar. De hele staf neemt dankbaar afscheid. Veel liefs, Mr O, xxx." Dat stond er te lezen op het briefje aan de deur van het filiaal van Jamie's Italian in Canberra.

In november 2016 moest Jamie Oliver de Australische restaurants al eens redden, toen het uitbatersbedrijf Keystone Group failiiet ging. Maar nu is de nieuwe uitbater, de Jamie Oliver Group Australia, hetzelfde lot beschoren. Sinds maart liepen er gesprekken over het aanstellen van een curator, en dat is nu gebeurd. Over de grootte van de schuldenberg is voorlopig niets bekend. Hallmark nam vijf Italiaanse restaurants over, die in Adelaide, Sydney, Brisbane, Perth en Parramatta. Dat in Canberra ging meteen dicht.

Volgens de Australische nieuwssite news.com.au was een van de problemen Down Under dat Jamie's Italian geen reserveringen toeliet. Wie er toch absoluut wou gaan eten, moest tot drie uur aanschuiven. Velen bedankten daarvoor.

Maar ook in het Verenigd Koninkrijk maakte het zakenimperium van Oliver schulden, meer dan 82 miljoen euro, bleek begin dit jaar. In december pompte Oliver nog uit eigen zak bijna 3,5 miljoen euro in zijn bedrijven. Maar in januari kondigde zijn Italiaanse keten aan dat er 12 van de 37 restaurants dicht moesten. Olivers steakhouse-keten Barbecoa werd helemaal opgedoekt.