Ook actrice Reese Witherspoon onthult misbruik

Ook actrice Reese Witherspoon heeft persoonlijke nare ervaringen met seksueel misbruik in Hollywood. Ze was destijds nog maar zestien toen ze door een regisseur werd aangerand. De 41-jarige Witherspoon sprak erover op het evenement ELLE Women in Hollywood.

''Dit was een heel zware week voor vrouwen in Hollywood en vrouwen over de hele wereld'', zei Witherspoon volgens E! News. ''Ik heb mijn eigen herinneringen die ik me nog helder voor de geest kan halen. Ik lig er wakker van en vind het moeilijk om mijn gevoelens van angst te delen. En ik voel me schuldig, dat ik er niet eerder over heb gesproken."

''Ik voel de afkeer van de regisseur die me aanrandde toen ik zestien jaar oud was. En ik ben boos op mijn agenten en de producenten die me het gevoel gaven dat ik erover moest zwijgen. Het klonk als voorwaarde om te kunnen blijven werken'', sprak Reese, wier achttienjarige dochter Ava Philippe in het publiek zat.

Meerdere keren

Witherspoon: ''Ik wou dat ik hier kon vertellen dat dit in mijn carrière slechts een incident was, maar helaas was dat niet zo. Ik heb meerdere ervaringen met seksuele intimidatie en ik spreek er nauwelijks over. Maar dat is anders na het horen van alle verhalen van afgelopen dagen van veel dappere vrouwen."

"Daardoor voel ik me minder alleen. We hoeven onze ervaringen niet langer onder het tapijt te vegen. De waarheid is zeer bemoedigend voor mij en anderen. Het kan je echt helpen door eerlijk de waarheid te vertellen. Daardoor kan het leven anders worden voor de jonge vrouwen in deze zaal, want wij staan achter jullie. Het maakt me verdrietig hierover te praten, maar ik zou nalatig zijn als ik dat niet doe."

In de nasleep van het misbruikschandaal rond Harvey Weinstein treden veel actrices naar buiten over hun eigen ervaringen met seksueel geweld. Met de hashtag #MeToo moedigen ze op social media anderen aan hetzelfde te doen.