Ooit was hij razend populair, nu is hij nergens meer te bespeuren. Wat is er gebeurd met Brendan Fraser? TK

06 december 2018

11u00

Bron: GQ, Entertainment Tonight 6 Celebrities Deze week werd acteur Brendan Fraser 50 jaar oud. En als uw reactie daarop ‘Brendan wie?’ is, dan bent u daar zeker niet alleen in. Het laatste decennium is Fraser immers zowat van het toneel verdwenen; een schril contrast met zijn succes aan het begin van de nillies. Hoe is het in hemelsnaam zover kunnen komen?

Brendan Fraser kwam voor het eerst om de deur van Hollywood piepen in 1991, maar zijn carrière kende geen instant succes. Zijn echte doorbraak kwam er pas in 1997, toen hij de hoofdrol in de Disneyprent ‘George of the Jungle’ wist te versieren. De familiefilm kende een relatief groot succes, en het knappe uiterlijk van Fraser - wie herinnert zich de paardenscène nog? - viel erg in de smaak bij het grote publiek. Twee jaar later werd hij dan echt een grote naam: hij kreeg samen met Rachel Weisz de hoofdrol in ‘The Mummy’, een film die het zeer goed deed aan de box office.

De jaren daarop rijgt Fraser de successen aan elkaar. Hij wordt geprezen voor zijn rollen in ‘Bedazzled’ en ‘Crash’, en ook de tweede film in de ‘Mummy’-franchise doet het prima. Maar daarna gaat het plots bergaf. Het is niet helemaal duidelijk of er een vervaldatum stond op het goofy typetje waar Brendan om bekend stond, of dat hij gewoon de verkeerde keuzes maakte. Hoe het ook zij: er volgen een hoop flops. ‘Looney Tunes: Back In Action’ was tenenkrullend, ‘Monkeybon’ kwam nooit van de grond en ‘Furry Vengeance’ was een ramp op alle vlakken. En ook de poging om het succes van ‘The Mummy’ nieuw leven in te blazen met een derde film, draaide voor Fraser allerminst positief uit.

Zelfsabotage en een versleten lichaam

Fraser saboteerde ook zijn eigen succes. Toen ‘Journey to The Center Of The Earth’ in 2008 een onverwachte hit werd, wilde de producent snel een vervolg breien aan de film. Brendan weigerde echter deel te nemen aan een tweede prent als dezelfde regisseur niet ingehuurd werd. Erg loyaal, maar een mindere zet voor zijn carrière. De acteur werd gewoon vervangen door Dwayne ‘The Rock’ Johnson en was daarna een stuk minder populair bij filmmaatschappijen.

Maar de flops waren niet de enige reden voor de steeds schaarsere filmrollen. Het intensieve stuntwerk in zijn beginjaren speelde Fraser parten. “Ik denk dat ik gewoon te hard mijn best deed op dat vlak", liet hij zich enkele jaren geleden ontvallen. “Tegen de derde ‘Mummy’-film (die in 2008 uitkwam, nvdr.) hing ik aan elkaar met tape en ice packs. Ik ging op zoek naar kleine ice packs en dingen als kniebeschermers, zodat ik ze onder mijn kleren kon stoppen tijdens de opnames. Ik bouwde elke dag bijna een exoskelet om toch maar de stunts te kunnen doen.”

Uiteindelijk hield hij het niet meer uit en liet hij zich behandelen. De acteur onderging operaties om de druk op zijn ruggengraat te verlichten (twee keer), kreeg een knieprothese en liet zijn stembanden herstellen. De jaren erop volgden nog een paar rugoperaties. “Ik was zeven jaar lang vaste klant in het ziekenhuis”, vat Fraser het samen.

Scheiding en aanranding

Ook op persoonlijk vlak kreeg Fraser enkele klappen te verwerken. Toen zijn huwelijk met Afton Smith - met wie hij drie zonen heeft - in 2007 op de klippen liep, kwam de acteur in moeilijke financiële wateren terecht. De eerste jaren na de scheiding ging alles prima, maar toen zijn carrière steeds meer begon te slabakken, vroeg Fraser aan de rechter om zijn alimentatiebedrag te verminderen. Hij betaalde toen 900.000 dollar per jaar aan zijn ex-vrouw. Smith pareerde door hem ervan te beschuldigen fondsen achter te houden en te liegen over hoeveel films er nog op de planning stonden. Naar verluidt wees de rechter zijn vraag af, en sindsdien ziet de man zijn fortuin van 25 miljoen euro steeds kleiner worden.

Begin dit jaar gaf Brendan ook toe dat hij in die periode met een depressie sukkelde. Hij sprong mee op de #MeToo-kar en liet weten dat hij in 2003 aangerand werd door de voormalige president van de Hollywood Foreign Press Assosciation (HFPA). De man in kwestie, ene Philip Berk, zou hem in het Beverly Hills Hotel betast hebben. “Ik voelde me ziek. Ik voelde me opnieuw als een klein kind. Er zat een krop in mijn keel en ik dacht dat ik zou huilen”, vertelde hij in een interview. De acteur vertrok na de feiten meteen naar huis en zweeg al die jaren over wat hem overkomen was, al stuurde hij naar eigen zeggen wel een mail naar de HFPA om te vertellen wat er gebeurd was. Die antwoordde hem nooit, maar hij vermoedt wel dat zijn carrière sindsdien geboycot wordt door de organisatie.

Na zijn beschuldigingen werd de zaak begin dit jaar onderzocht. Berk gaf toe dat hij Fraser aangeraakt had, maar zegt ‘dat het maar om te lachen was’ en dat hij er helemaal niets mee bedoeld had. De HFPA ontkent met klem dat ze iets met de tanende carrière van Fraser te maken heeft.

Vreemde vent

Brendan Fraser heeft dus heel wat pech gehad de afgelopen jaren, maar daarnaast is hij ook gewoon een vreemd persoon. Zo ging hij in 2010 viraal nadat hij op de Golden Globes op een bizarre manier in beeld kwam tijdens de aankondiging van Robert De Niro, die de Lifetime Achievement Award overhandigde aan Martin Scorsese. Het rare geklap van Fraser werd in een mum van tijd een meme, die het beeld van ‘vreemde snuiter’ alleen maar versterkte.

De acteur staat er ook om bekend dat hij een moeilijke persoon is om te interviewen, omdat hij van de hak op de tak springt en vaak zijn concentratie verliest. In 2016 gaf Fraser zijn eerste interview in jaren aan AOL, dat daarna over alle tongen ging. Opnieuw niet om positieve redenen: de man zat er zielig bij, sprak op een soort fluistertoontje en week voortdurend af van de vragen. Heel wat mensen dachten dat hij ziek was, maar achteraf liet de acteur weten dat zijn moeder net voor dat interview gestorven was. “Ik denk dat ik in de rouw was, maar ik wist niet goed wat dat betekende.” Het gesprek, dat opgenomen werd voor een YouTube-kanaal, verliep ook helemaal anders dan hij gewoon was. “Ik dacht echt ‘man, wat ben ik oud geworden. Is dit hoe de dingen nu gedaan worden?’”

Brendanaissance

In het laatste grote interview dat Fraser gaf - in februari dit jaar - mocht een journalist van GQ hem een aantal dagen volgen. De acteur lijkt nog steeds enkele vijzen kwijt te zijn: zo praat hij uren over het paard dat hij adopteerde en onderbreekt hij plots het interview om te gaan boogschieten - iets waar hij overigens zeer goed in is. Maar hij neemt de reporter ook mee naar de set van ‘Trust’, de reeks waarvan Danny Boyle (‘Trainspotting’, ‘Slumdog Millionaire’) één van de producers is. Die besloot verder te kijken dan alle wantoestanden en gaf Brendan na al die jaren een nieuwe kans.

Met succes, want het eerste seizoen werd prima onthaald en Fraser hield goed stand naast toppers als Hilary Swank en Donald Sutherland. “Het is geweldig om te zien hoe sommige sterren op latere leeftijd goede karakteracteurs worden”, klonk het onder meer bij de producers. Boyle benadrukte zelfs wat een goede acteur Fraser is. “Wat mensen niet beseffen, is dat het helemaal niet gemakkelijk is om een komische rol goed neer te zetten. Je moet een sterke integriteit en standvastigheid hebben om het cartooneffect goed naar voor te brengen. Eigenlijk zijn zulke acteurs heel eerlijk en oprecht.”

Het ziet er dus naar uit dat de comeback waar Fraser momenteel aan werkt - die hij zelf schertsend de ‘Brendanaissance’ noemt - een grote kans op slagen heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.