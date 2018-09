Ooit was hij de grote baas van de gangsterrap, nu verdwijnt 'Suge' Knight 28 jaar achter de tralies Stieven Ramdharie

21 september 2018

20u59

Bron: De Volkskrant 1 Celebrities Marion ‘Suge’ Knight speelde ooit met Death Row Records een voorname rol in de wereld van de gangsterrap. Miljoenen verdiende hij met het werk van sterren als Snoop Dogg, Dr. Dre en Tupac Shakur. Maar na jaren van aanvaringen met justitie, is Knights ster gedoofd. Gestoken in een oranje gevangenispak en geketend, ging hij akkoord met 28 jaar cel wegens doodslag.

De schikking waarmee de voormalige platenbaas en producer donderdag instemde, markeert definitief het einde van Knights tumultueuze verblijf in de Amerikaanse rapscene. Een ruzie met twee mannen in het Californische Compton, die hij overreed, is hem uiteindelijk fataal geworden.

Sinds Knight (53) in 1991 met producer en rapper Dr. Dre Death Row Records oprichtte, werd hij in verband gebracht met bedreiging, mishandeling, diefstal, inbraak, afpersing, huiselijk geweld, drugsbezit, verkeersovertredingen, beroving, geweldpleging en poging tot moord.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN