Ooit goed bevriend, nu zijn ze aartsvijanden: deze sterren weigeren nog samen te werken TDS

25 mei 2019

08u00 2 Celebrities Beroemdheden die niet meer door één deur kunnen: het is niets nieuws. Het is dan ook niet allemaal glitter en glamour wat de klok slaat, want de set kan een plaats vol vijandigheden worden als acteurs of actrices met elkaar in de clinch gaan. Zoals op de set van ‘Game of Thrones’, waar de gemoederen tussen Queen Cersei en Ser Bronn hoog opliepen. Zij zijn lang niet de enigen, want ook deze sterren hebben gezworen om nooit meer samen te werken.

Jerome Flynn (56) en Lena Headey (45)

Het is de kijkers van ‘Game of Thrones’ misschien niet ontgaan: Queen Cersei en Ser Bronn waren maar één keer in eenzelfde scène te zien. Het was wel beeld zonder klank, want de twee hebben tijdens alle acht seizoenen van de reeks geen enkel woord met elkaar gedeeld en keken elkaar zelfs nooit aan.

Volgens een crewlid is daar een simpele reden voor: de twee zouden elkaar niet (meer) kunnen uitstaan. Jerome Flynn en Lena Headey hadden in 2002 een relatie en die zou niet bepaald goed zijn geëindigd. Omdat de exen maar met modder bleven gooien, zouden ze afgesproken hebben dat ze in de toekomst nooit meer samen in een productie zullen opdagen.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson (47) en Vin Diesel (51)

Ze konden het eerst prima vinden met elkaar, sinds ze samen op de set stonden van ‘Fast Five’. Maar tijdens de opnames van ‘The Fate of the Furious’, de achtste film uit de franchise, liep het grondig fout tussen Dwayne Johnson, bekend als ‘The Rock’, en Vin Diesel. “Ik moet hier afrekenen met een slappeling”, deelde Dwayne toen vanop de set via zijn sociale media. Het werd al snel duidelijk om wie het ging.

“Vin en ik hebben verschillende discussies gehad, waarvan een heftige face-to-face in mijn verblijf op de set. We hebben fundamentele verschillen als het op het maken van films en samenwerkingen aankomt. Het heeft even geduurd, maar ik ben wel dankbaar voor die helderheid. Of we nu ooit nog samenwerken of niet.” Die samenwerking bleek er niet te komen, want in ‘Fast & Furious 9' was The Rock niet meer te zien. Hij kreeg opvallend genoeg een eigen spin-off: ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’. Om er zeker van te zijn dat Vin Diesel nooit meer zijn pad kruist?

Julia Roberts (51) en Nick Nolte (78)

De boel op stelten zetten: zo kan de samenwerking tussen Julia Roberts en Nick Nolte op de planken van ‘I Love Trouble’ het beste worden omschreven. Hoewel de film al van 1994 dateert, zijn de twee hun ruzie nog altijd niet vergeten.

Volgens Julia was Nick tijdens de opnamen bijzonder brutaal en had hij driftbuien. “Hij is walgelijk van kop tot teen”, aldus Julia tijdens een interview met The New York Times over de prent. Ze deed alles wat ze kon om weg te blijven wanneer er scènes samen moesten ingeblikt worden. En dat kan je gerust letterlijk nemen, want hoewel hun personages in de film op elkaar verliefd worden, werd de haat in realiteit enkel maar groter. Het werd zelfs zo erg dat ze hun romantische scènes stuk voor stuk moesten filmen met stand-ins. “Het is niet netjes om iemand ‘walgelijk’ te noemen”, verdedigde Nick Nolte zich later. “Maar zij is dan ook geen net persoon. Dat weet iedereen.”

Ryan Reynolds (42) en Wesley Snipes (56)

Toen Wesley Snipes in 1998 te zien was in ‘Blade’ maakte hij meteen furore als vampierenjager. Maar in 2004, tijdens de opnamen van ‘Blade: Trinity’ verspeelde hij volgens crewleden al zijn krediet. In die film was ook Ryan Reynolds te zien, die opkeek naar Wesley Snipes en zich volledig smeet op de samenwerking. Dat liep vlot, tót Reynolds meer en meer begon te improviseren en grapjes begon uit te halen tussen het filmen door.

Het deed Snipes zijn bloed koken. De gemoederen raakten zo verhit dat Wesley enkel kwam opdagen als hij close-ups moest filmen met Reynolds. Al de rest van de shots weigerde hij in te blikken als Ryan aanwezig was. Een groot deel van de film eiste hij dat er gebruik werd gemaakt van een stand-in, zodat Reynolds hem niet onder ogen kon komen.

Channing Tatum (39) en Emma Watson (29)

In de komedie ‘This Is The End’ van Seth Rogen duiken heel wat beroemdheden op, waaronder Channing Tatum en Emma Watson. Hoewel ze normaal samen in enkele scènes te zien waren, stak Watson daar eigenhandig een stokje voor. Zij vond het gedrag van Channing Tatum gewoon té, zeker toen hij volgens het script in een lederen seksmasker moest dansen. “Ze liep van de set en belde meteen haar manager op zodra ze het zag", onthulde een medewerker. James Franco, die ook in de film speelde, bevestigde later het verhaal. “De actrice, waarvan ik de naam niet specifiek ga noemen, liep in het midden van de scène gewoon weg. Blijkbaar werd het haar allemaal te veel, het was te extreem voor haar. ‘Ik moet weg’, zei ze. En weg was ze.”

James Franco (41) en Tyrese Gibson (40)

Over James Franco gesproken: hij heeft het verkorven bij zanger en acteur Tyrese Gibson. In een interview zei Gibson dat hij nooit nog wou samenwerken met Franco, nadat die in 2006 tijdens de opnames van de film ‘Annapolis’ zijn boekje te buiten ging. “James was vulgair”, klonk het. “Ik wil niets meer met hem te maken hebben en ik denk dat hij die mening deelt.”

Toen de twee samen een boksscène moesten filmen, zou James hem met opzet enkele rake klappen hebben verkocht. Franco deed het af als onzin en zei dat hij Tyrese enkel tegen de vlakte had gemept, omdat hij zijn rol niet wou breken.