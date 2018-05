Onze vrouw in Hollywood werd aangesproken in het Morgan Freeman-onderzoek van CNN: "Maar ik vond hem net heel onschuldig" MVO

25 mei 2018

16u56

Bron: Eigen berichtgeving 4 Celebrities Kristien Gijbels Morato, onze HLN-vrouw in Hollywood, werd destijds ook door CNN aangesproken over het grote onderzoek naar Morgan Freeman. De acteur wordt nu door 8 vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De hele situatie voelde voor Morato echter ongemakkelijk aan. Freeman heeft haar namelijk - in tegenstelling tot wat CNN beweerde - nooit verkeerd behandeld.

"Ze vroegen mij in december vorig jaar al of ik zijn opmerkingen niet vervelend vond", vertelt Kristien. CNN contacteerde haar zélf in verband met twee interviews met Freeman, die op video werden vastgelegd. In één van de filmpjes is te zien hoe ze haar jurk nog even goed wil leggen voor de camera's beginnen lopen, waarop Freeman lachend zegt: "Oh voor mij hoeft dat niet hoor!"

"Ik vond dat allemaal vrij onschuldig", legt Kristien uit. "In het andere interview gebeurde er iets gelijkaardigs. Hij vroeg waarom ik een jurk aanhad, en ik grapte dat dat speciaal voor hem was. Hij zei 'nee, want als het speciaal voor mij was zou je hem niet constant naar beneden trekken'. Daar kon ik wel om lachen, hoor."

Kristien voelt zich dan ook absoluut geen slachtoffer. "Ik heb CNN erg duidelijk gemaakt dat ik nooit aanstoot heb genomen aan zijn opmerkingen. Hij wilde gewoon een grapje maken, denk ik. Het is dan ook geen geheim dat Freeman de vrouwen altijd graag heeft gezien. Hij geeft graag complimentjes. Ik denk niet dat hij met zulke opmerkingen iets verkeerds bedoelt."

"Ik deed gewoon mijn werk", haalt ze de schouders op. "Hij flirtte graag, ja, maar het was niet om vrouwen in bed te praten. CNN heeft dan ook heel intensief gezocht naar bruikbare getuigenissen."

Vandaar dat Morato vanuit haar ervaring ook graag de andere kant van het hele Morgan Freeman-verhaal wil laten zien. "Ik zal zeker niet zeggen dat een rokje optillen oké is, dat vind ik dan weer helemaal niet door de beugel kunnen. Maar een goed bedoelde opmerking verdraaien naar iets ongepasts, dat is toch een brug te ver?"