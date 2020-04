Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 9. Rose McGowan: “Nog een jaar om een oplossing te zoeken, anders zit ik serieus in de problemen” Kristien Gijbels

30 april 2020

15u00 0 Celebrities De juridische strijd met Harvey Weinstein heeft haar financieel volledig geruïneerd. Het gevolg is dat actrice, zangeres en activiste Rose McGowan (46) niet meer aan de bak komt in Hollywood, haar thuisstad New York moest verlaten en nu de lockdown uitzit in een huurappartementje in Mexico. Van daaruit staat ze ons te woord voor een indringend gesprek over haar leven na #MeToo.

2020 is een jaar dat Rose McGowan (46) niet snel zal vergeten. Hoewel de opluchting nog groot was, toen Harvey Weinstein (68) in februari veroordeeld werd voor verkrachting en aanranding, schiet er van haar euforie eind april nog maar weinig over. De lockdown én de hoge advocaatkosten die ze de voorbije drie jaar aan de zaak Weinstein spendeerde, dreven haar uit haar appartement in New York en dwongen haar ertoe om tijdelijk naar Mexico te verhuizen. Het is vrijdagochtend wanneer we McGowan vanuit haar appartement in Coba te spreken krijgen. De appelblauwzeegroene muur op de achtergrond geeft al een beetje aan dat ze ergens op een exotische locatie zit, en haar witte tanktop, rode lippenstift en haar achterovergekamde geblondeerde haren maken het vakantieplaatje helemaal af. Maar vakantiegevoel mag je het zeker niet noemen, want McGowan is vooral op ‘retraite’: “Ik zit samen met mijn therapiehondje Perla in de jungle van Mexico, waar ik in allerijl naar toe ben gevlucht. Ik zat zes weken geleden in Noorwegen waar ik een speech moest geven, toen er verontrustende berichten uit Italië begonnen binnen te sijpelen. Ik wist dat de situatie vroeg of laat compleet uit de hand zou lopen, dus heb ik beslist om mijn appartement in New York op te zeggen en om naar hier te verhuizen. Ik betaal nu één derde van de huur en krijg er ook nog eens een fantastisch uitzicht bij.”

Open kaart

McGowan maakt aan het begin van ons interview duidelijk dat ze open kaart wil spelen, en dat ze geen zin heeft om de zaken te verbloemen. Zo zegt ze dat de rechtszaak tegen Harvey Weinstein haar financieel geruïneerd heeft, maar dat het elke cent waard was om hem achter tralies te zien verdwijnen. De voor seksueel misbruik veroordeelde filmproducent zit een celstraf van 23 jaar uit in een gevangenis in New York, mede dankzij de moedige getuigenis van McGowan: “Ik ben nu wel zo goed als blut. Ik heb op een gegeven moment zelfs mijn huis moeten verkopen, zodat ik mijn advocaatkosten kon betalen. Om te winnen moest ik namelijk heel dure advocaten onder de arm nemen, maar dat had ik er voor over. Harvey moést en zou veroordeeld worden. Ik heb er zes maanden geleden, toen er praktisch geen cent meer over schoot, zelfs mijn pensioen vroegtijdig voor laten opnemen. En wanneer je dat doet, dan ben je automatisch een hoop geld kwijt aan de Staat.” (slikt) “

Rondkomen is ten tijde van corona nu eens zo moeilijk voor McGowan, die naar eigen zeggen nergens werk kan vinden. En nu zowat elke industrie op zijn gat ligt, weet ze niet goed waar en of ze nu wel ergens kan gaan solliciteren: “Het enige werk dat ik ooit buiten Hollywood heb gedaan, was een jobke in een funerarium toen ik 14 was. Dus wat ken ik van werken? Ik ga nog een jaar kunnen rondkomen, maar dan weet ik echt niet hoe het verder moet. Ik ben als tiener lang dakloos geweest en dat zou ik echt niet meer willen meemaken. Ik heb dus nog een jaar om een oplossing te zoeken, anders zit ik serieus in de problemen.”

Blacklist

McGowan huivert wanneer ze het woord ‘Hollywood’ alleen nog maar uitspreekt. Volgens de actrice werd ze er op de blacklist gezet van zodra ze met haar Weinstein-verhaal naar buiten trad: “Acteren is een passie die ik noodgedwongen heb moeten opgeven, omdat er door de zaak Weinstein niemand meer is die mij nog wil aannemen. Ik heb een paar jaar geleden nog een kleine film in het buitenland gedraaid, waardoor ik net genoeg geld had om boodschappen te doen. De enige rollen die ik nog krijg aangeboden, zijn ofwel niet mijn ding, ofwel zijn ze veel te klein.”

Toch wil McGowan niet bij de pakken blijven zitten, en ziet ze de lockdown als een kans om zich volledig te herbronnen: “Het voelt alsof onze planeet de reset-knop heeft ingedrukt. Ik wil van de komende weken of maanden dan ook gebruik maken om aan mezelf te werken, zodat ik hier als een betere versie van mezelf kan uitkomen. Ik voel dat ik langzaam maar zeker beter in mijn vel begin te zitten. Vandaag voel ik me goed, en dat zie je dan ook meteen aan mij. Ik ben volop aan mijn genezingsproces bezig, want de voorbije drie jaar waren één grote uitputtingsslag. Ik huiver wanneer ik mijn foto’s zie die tijdens het proces (van Weinstein) verschenen zijn, maar gelukkig kan ik nu eindelijk opnieuw ademhalen en mijn lichaam laten rusten.”

Eindelijk vrede

Het is precies twee maanden geleden dat Weinstein veroordeeld werd, maar het begint nu pas tot McGowan door te dringen dat het allemaal ‘voor echt’ is: “Ik voel dat ik er nu pas eindelijk vrede mee heb kunnen nemen, omdat ik nu pas besef dat hij mij geen pijn meer kan doen. Hij zal nooit nog iemand pijn kunnen doen. Weinstein heeft tientallen levens verwoest, omdat hij precies wist hoe hij zijn macht moest misbruiken. Wat mij het meeste blij maakt is dat hij er rotsvast van overtuigd was dat hij als een vrij man uit de rechtszaal zou lopen, maar dat hij nu voor de rest van zijn leven achter tralies zal zitten. Na de uitspraak zei hij dat hij niet kon geloven dat zoiets in Amerika kon gebeuren, waarop ik in lachen ben uitgebarsten: “Well Harvey, you and me both!” (lacht)

Hoe zo’n dag er in lockdown uitziet voor de actrice? “Mijn dagen zijn vooral heel saai!”, lacht McGowan. “Ik zit veel op Twitter. Ik sta op, zet me neer, stuur wat sms’jes, zit op FaceTime, schrijf een beetje, loop wat rond en ga weer slapen. Ik heb deze week mijn debuutalbum ‘Planet 9’ uitgebracht, maar verder heb ik niet veel om handen. Ik ben bang dat ik, wanneer de week voorbij is, opnieuw in een depressie ga belanden. Maar ik blijf me sterk houden en ik hoop dat de wereld na de lockdown een heel nieuwe Rose te zien gaat krijgen.”

