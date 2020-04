Exclusief voor abonnees Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 6. Chris Hemsworth: “Blij dat ik nu tijd met de kinderen kan doorbrengen, want ik was de voorbije tien jaar amper thuis” Kristien Gijbels

27 april 2020

12u24 0 Celebrities Hollywood beleeft bijzonder bange dagen. Opnames liggen lam en filmreleases worden uitgesteld. Nooit eerder was het zó stil in de Entertainment Capital of the World. Waar, hoe en met wie brengen de Hollywoodsterren hun lockdown door? himself: Chris Hemsworth (36). Hollywood beleeft bijzonder bange dagen. Opnames liggen lam en filmreleases worden uitgesteld. Nooit eerder was het zó stil in de Entertainment Capital of the World. Waar, hoe en met wie brengen de Hollywoodsterren hun lockdown door? Dat kom je in onze nieuwe reeks te weten. Vandaag spreekt onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels met Marvel-held Thor: Chris Hemsworth (36).

Het is kwart voor negen ’s morgens in het Australische kustdorpje Byron Bay wanneer we een opgewekte Aaron Grist aan de lijn krijgen. Grist is een jeugdvriend van Hemsworth en al jaren de persoonlijke assistent van de acteur. Zijn takenpakket is door de coronacrisis ietsje lichter, maar Grist blijft zijn job wel eens zo serieus nemen. En dat betekent dat hij drie kwartier voor ons interview al wil dubbelchecken of alles marcheert via de video-app BlueJeans. Om half tien stipt schuift hij de laptop door naar de acteur, die in een babyblauw hemd en een wit marcelleke naast hem aan de ontbijttafel zit. Hemsworth, die wereldberoemd werd als superheld Thor uit de Marvel-filmreeks, heeft er al een drukke ochtend opzitten, want zijn kinderen India (7), Sasha (6) en Tristan (6), zijn al sinds zes uur wakker. Pas om acht uur ’s avonds zullen ze weer met grote tegenzin in bed kruipen: “Ik denk dat iedereen met kinderen wel kan bevestigen dat het nu extra druk, druk, druk is. Ik heb door de crisis nu nóg meer respect en bewondering voor leerkrachten gekregen, want het is hier één grote heksenketel.” Hemsworth zegt dat hij het een hele uitdaging vindt om zijn kinderen van thuis uit les te geven: “Ze begrijpen nog niet zo goed waarom we nu ineens niet meer naar de speeltuin of het park kunnen gaan. Aan de lessen gaat ook elke ochtend een hoop ‘onderhandelen’ vooraf, waardoor er nog maar weinig tijd overblijft om hen ook echt iets bij te leren. Tijd voor mezelf heb ik niet meer, want die zes uur per dag dat ze vroeger op school zaten, vallen nu weg. Dat waren mijn pauzes. (lacht) Het is nonstop, maar ik kan er tegelijk ook zó hard van genieten.”

