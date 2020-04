Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 4. Sarah Paulson: “Ik vraag me af hoe de filmsets er zullen uitzien na de crisis”

Celebrities

Hollywood beleeft bijzonder bange dagen. Zowat alle opnames liggen lam en filmreleases worden uitgesteld. Nooit eerder was het zó stil in de Entertainment Capital of the World. Waar, hoe en met wie brengen de Hollywoodsterren hun lockdown door?

Vandaag spreekt onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels met actrice Sarah Paulson (45), vooral bekend van de ‘American Horror Story’-reeksen. Zij zit in lockdown met haar nieuwe puppy, en vraagt zich af hoe de toekomst van de film er zal uitzien. “Gaan we nog handen mogen schudden? Kussen mogen geven?”