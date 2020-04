Exclusief voor abonnees Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 3. Cate Blanchett: “Het is niet vijf vóór, maar vijf nà twaalf” Kristien Gijbels

16 april 2020

11u00 0 Celebrities Hollywood beleeft bijzonder bange dagen. Zowat alle opnames liggen lam en filmreleases worden uitgesteld. Nooit eerder was het zó stil in de Entertainment Capital of the World. Waar, hoe en met wie brengen de Hollywoodsterren hun lockdown door? Hollywood beleeft bijzonder bange dagen. Zowat alle opnames liggen lam en filmreleases worden uitgesteld. Nooit eerder was het zó stil in de Entertainment Capital of the World. Waar, hoe en met wie brengen de Hollywoodsterren hun lockdown door? Dat kom je in deze nieuwe reeks te weten . Vandaag spreekt onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels met actrice Cate Blanchett, die al meer dan 25 jaar meedraait in Hollywood en voor eeuwig in het geheugen gegrift staat als Galadriel uit ‘Lord Of The Rings’. Blanchett maakt zich best wel zorgen, zeker over haar 80-jarige moeder. “De kinderen begrijpen niet waarom niemand bij oma mag.”

Cate Blanchett (50) brengt de lockdown met haar zeskoppig gezin in Engeland door, al wil ze dat zelf niet met zoveel woorden gezegd hebben. “We bevinden ons inderdaad in het land waar we wonen”, klinkt haar geheimzinnige antwoord wanneer we heel onschuldig vragen vanwaar ze belt. Wat we toen nog niet wisten, was dat de Australische actrice het interview via de telefoon wilde doen om de veiligheid van haar kroost te garanderen. Een webcam-gesprek zou mogelijk te veel van haar huis kunnen tonen en zo dolle fans op verkeerde gedachten kunnen zetten. Wie denkt dat sterren tijdens de lockdown nu eindelijk eens wat meer van hun privacy kunnen genieten, heeft het mis. Want ook nu iedereen in zijn kot moet blijven, loert het gevaar volgens Blanchett om de loer.

Haar 5-jarig dochtertje Edith is er intussen bij komen zitten. “Ze is ijverig aan haar kleurplaten bezig”, merkt de trotse mama op. “Het is echt een ‘cadeau’ dat ik nu zoveel tijd met mijn gezin kan doorbrengen, al moet ik toegeven dat deze zelfisolatie tegelijkertijd ook heel moeilijk is voor ons.” Blanchett verwijst naar het feit dat haar 80-jarige mama June, een weduwe, helemaal alleen achterbleef in Australië: “Niemand mag haar bezoeken omdat ze in de risicogroep zit, en dat doet uiteraard heel veel pijn. Moederdag komt er aan en ik hou mijn hart al vast. Ik had veel liever gehad dat we nu met z’n allen thuis konden zijn zodat we samen konden vieren, maar dat zit er dit jaar niet in. Ook voor mijn jongste kinderen is het moeilijk om te begrijpen waarom er plots niemand meer bij oma mag. We hebben Edith en Ignatius (12) verteld dat het virus hen hoogstwaarschijnlijk wel zal sparen omdat ze jong en gezond zijn, maar dat oma wél heel goed moet oppassen. Tja, wat vertel je zo’n kind?”

Niet gezond

Haar oudste zonen, Roman (15) en Dashiel (18), kunnen de situatie een stuk beter plaatsen, al maakt Blanchett zich ook om hen zorgen: “De examens van onze oudste zoon zijn uitgesteld en dat vind ik heel jammer voor hem. Ik zou niets liever willen dan dat mijn zonen naar school kunnen gaan en dat ze zich met vrienden amuseren. Dat ze fouten maken en uit fouten leren. Dat ze avonturen beleven en van het leven genieten. Maar nu zitten ze plots hele dagen opgesloten bij ons thuis. Zoiets kan niet gezond of evident zijn voor zo’n jonge gasten?”

Als actrice bevind ik me in een bevoorrechte positie, maar toch voelen we ons enorm beperkt in ons doen en laten Cate Blanchett

Blanchett zegt dat de lockdown haar langzaam maar zeker mentaal parten begint te spelen: “Ik merk dat ik meer en meer begin te piekeren en dat deze crisis me bijzonder diep heeft geraakt. Ik weet dat ik als actrice in een bevoorrechte positie zit, en ik wil daarom ook zeker niet te veel klagen. Maar we voelen ons enorm beperkt in ons doen en laten, en we komen alleen nog naar buiten om snel een wandelingetje te maken. Eenmaal thuis proberen we het zo rustig mogelijk aan te doen, al is dat met vier kinderen in huis gemakkelijker gezegd dan gedaan.” (lacht)

Was en plas

Hoe ze haar kinderen het overgrote deel van de tijd bezighoudt? “Via de Instagram-pagina @isolationartschool, die door mijn goede vriend Keith Tyson werd aangemaakt. Het is een toffe pagina waar zowel ouders als kinderen knutselideeën kunnen opdoen. Enorm eenvoudig, maar wel een geweldig concept.” De rest van haar vrije tijd gaat naar haar huishouden en boeken lezen: “Zo ben ik momenteel ‘The Uninhabitable Earth’ van David Wallace-Wells en ‘Strange Tools’ van Alva Noe aan het lezen. Toch betrap ik mezelf erop dat ik de laatste tijd nogal veel plannen maak waar uiteindelijk niet veel van in huis komt. Zo neem ik mezelf elke avond voor om vroeg op te staan, een boek te lezen en te gaan sporten... om vervolgens de hele dag bezig te zijn met de was en de plas, en het schilderen van eenhoorns met mijn dochtertje. Ik heb vandaag heel mijn huis gestofzuigd en vond dat op zich al een hele prestatie.” (lacht)

Dat België een verlenging van de lockdownmaatregelen uitvoerde, komt niet geheel als een verrassing voor Blanchett. Volgens de actrice had niemand kunnen of durven voorspellen dat het virus zich zo snel en zo agressief zou verspreiden: “We waren allemaal bijzonder slecht voorbereid, waardoor we heel wat kostbare tijd verloren zijn. Heel wat regeringen hebben steken laten vallen die ons nu duur zijn komen te staan. En nu zitten we met z’n allen in lockdown, omdat het niet vijf voor twaalf, maar vijf nà twaalf is.” Blanchett zegt dat ze niet zozeer bang is dat ze zelf besmet zal geraken, maar ze maakt zich wel zorgen om de mensen rondom haar: “Ik blijf thuis omdat ik in de eerste plaats andere mensen wil beschermen. Nu is het echt niet het moment om egoïstisch te zijn, maar om er te zijn voor elkaar. Blijf gewoon thuis.”

Moederdag

Blanchett wil tot slot ook alle dokters en verplegers een hart onder de riem steken: “Want ik ben enorm onder de indruk van het personeel dat zich dag en nacht inzet om onze bevolking te redden. Ik sprak onlangs met een aantal dokters en verplegers uit Queensland (een staat in het noordoosten van Australië, red.) en zij gaven allemaal toe dat ze doodsbang zijn voor het virus. Het zijn stuk voor stuk mensen met gezinnen die elke dag hun eigen gezondheid op het spel zetten om levens te redden. Het is machtig om te zien hoe zij zich met volle overgave op hun taak storten, en ik ben hen dan ook ontzettend dankbaar voor wat ze allemaal voor onze gemeenschap doen.”

Moederdag mag voor haar dan ook wel eens een jaartje minder uitbundig gevierd worden: “Want ik denk nu vooral aan alle ouders die door het virus niet bij hun kinderen kunnen zijn, mensen die in quarantaine zitten en dokters en verplegers die zichzelf afzonderen omdat ze hun familieleden niet willen besmetten. Wat moederdag betreft, mag het dit jaar dan ook best eens ietsje minder zijn. Ik wil in de eerste plaats gewoon van onze vrije tijd met onze kinderen genieten en dankbaar zijn voor de extra momentjes die we nu met hen kunnen doorbrengen. Het belangrijkste is op dit moment - hout vasthouden - dat ze gelukkig en gezond zijn.”

