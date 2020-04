Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 2. Sandra Oh: “Ik merk dat ik steeds minder goed in mijn vel zit”

Celebrities

Hollywood beleeft bijzonder bange dagen. Zowat alle opnames liggen lam en filmreleases worden uitgesteld. Nooit eerder was het zó stil in de Entertainment Capital of the World. Waar, hoe en met wie brengen de Hollywoodsterren hun lockdown door? Dat kom je in deze nieuwe reeks te weten . Vandaag spreekt onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels met actrice Sandra Oh, die jarenlang een vaste waarde was bij ‘Grey’s Anatomy’ maar de laatste tijd vooral furore maakt als de Eve uit ‘Killing Eve’. De Hollywoodster heeft het zwaar in haar kot: “Ik mediteer nu meerdere keren per dag.”