Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 12. Christina Applegate: “Dat thuisonderwijs lukt mij niét”

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Heeft u door de lockdown moeite om productief te blijven? Dan bent u zeker niet alleen. Christina Applegate (48) was nochtans met heel wat goede voornemens aan haar quarantaine begonnen, maar daar schiet negen weken later nog maar weinig van over: “Ik doe nu vooral héél hard mijn best om niet compleet door te draaien.”

Je leest het praktisch in elk interview uit onze lockdown-special: sterren die hun pollekes kussen omdat ze éindelijk eens wat quality time met hun geliefden kunnen doorbrengen. Het staat haaks op wat Christina Applegate tijdens ons gesprek opbiecht, want zij geeft zonder verpinken toe dat ze geen blijf meer weet met zichzelf. Zo slaagt de ‘Married With Children’-actrice er maar niet in om routine in haar dag te brengen én heeft ze de grootste moeite om haar negen jaar oude dochter Sadie te ‘pre-teachen’: “Mijn dochter luistert niet naar mij, waardoor we op een lesdag amper één bladzijde gedaan krijgen. Ik zit al weken met de handen in het haar”, zucht Applegate, wanneer we haar via de video-app BlueJeans te spreken krijgen. “Op Sadie’s bureau hangt nog steeds het lesschema van negen weken geleden, dat is hoe erg we er aan toe zijn. Ik was nochtans met heel wat motivatie aan de lockdown begonnen, maar daar schiet helaas nog maar weinig van over.”

Dat heel wat celebs op Instagram voortdurend het perfecte gezinsplaatje tonen, draagt volgens Applegate bij tot haar frustratie: “Ik voel me schuldig, omdat ik de voorbije maanden amper iets gedaan heb, terwijl mijn vrienden allemaal yogalessen via Zoom volgen en hun kinderen zonder morren hun huiswerk maken. Ik voelde me op een gegeven moment zo’n mislukking, dat ik besloot om mijn gevoelens neer te pennen op mijn privé-Instagram. Binnen de kortste keren liep mijn mailbox over met berichten van mama’s die toegaven dat ook zij het moeilijk hebben. Waarom moet iedereen altijd doen alsof alles perfect is? Wees gewoon eerlijk!” Applegate zegt wat heel wat van haar bekende collega’s in Hollywood niet durven te zeggen: “Omdat ik er helemaal geen probleem mee heb om toe te geven dat ik niet volmaakt ben. Ik zie iedereen altijd zo hard hun best doen om toch maar te laten zien dat ze gelukkig zijn, maar is dat écht nodig?”

“Ik mis knuffels”

De actrice heeft, buiten haar Nederlandse man en haar dochter, al bijna drie maanden niemand anders meer gezien. Die isolatie begint nu wel echt aan haar te knagen: “Ik ben sinds begin maart niet meer buiten geweest, zelfs niet om naar de winkel te gaan. Ik mis de eenvoudige dingen in het leven, zoals mijn dochter naar school of naar de dansles brengen. Ik mis bovendien mijn vrienden, kussen, knuffels en het vrijwilligerswerk dat ik in de schoolbibliotheek van Sadie doe. De sfeer thuis is soms ver te zoeken. De angst en onzekerheid heeft er de voorbije maanden diep ingehakt bij mij, waardoor ik nu vooral héél hard mijn best doe om niet compleet door te draaien.”

Nu de lockdown in Los Angeles mogelijk met drie maanden verlengd zal worden, zegt Applegate dat het dringend tijd is om zich te herpakken: “Want ik ben al vijf kilo aangekomen, omdat ik tegenwoordig niks anders dan pizza en macaroni met kaassaus eet. Dat coronaën gaat me dus niet bepaald goed af. (lacht) Toch sta ik nochtans elke ochtend met goede moed op en ben ik vastberaden om niet meer zo lui te zijn… om dan uiteindelijk weeral de godganse dag op mijn smartphone te zitten. Als de lockdown een vak was, dan was ik gran-di-oos gebuisd.” (lacht)

