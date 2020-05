Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 11. Colin Farrell: “Eerste keer dat ik mijn zonen zo lang bij mij heb gehad” Kristien Gijbels

12u01 4 Celebrities Het blijft stil in Hollywood. Nu de lockdown in LA waarschijnlijk Het blijft stil in Hollywood. Nu de lockdown in LA waarschijnlijk met drie maanden verlengd wordt, is de kans groot dat er ook deze zomer niet meer gefilmd zal worden. De opnames van ‘The Batman’ liggen al meer dan twee maanden stil, waardoor Colin Farrell (43) voor het eerst in jaren helemaal niets om handen heeft. En dat vindt hij meer dan oké: “Want het is de eerste keer dat ik mijn zonen zo lang bij mij heb gehad.”

Colin Farrell had nu in Londen moeten zitten voor de opnames van de fel geanticipeerde superheldenfilm ‘The Batman’, maar dat is door het coronavirus nu wel heel anders uitgedraaid. De Ierse acteur houdt zich samen met zijn jongste zoon Henry (10), uit zijn huwelijk met actrice Alicja Bachleda-Curus, al maanden schuil in zijn villa in Los Angeles. Zijn oudste zoon James (16), uit zijn eerste huwelijk met model Kim Bordenave, komt regelmatig op bezoek: “Het is de eerste keer dat ik Henry zo lang bij mij heb gehad en ik geniet er immens van. De lockdown is op dat gebied een geschenk uit de hemel geweest”, glundert Farrell wanneer we hem via de video-app BlueJeans te spreken krijgen. Zijn gebruinde huid verraadt dat hij de laatste tijd veel buiten heeft gezeten: “Ik heb de voorbije weken extra geprofiteerd van het mooie weer in LA en ga elke dag in mijn tuin zonnebaden. Ik zou gek worden op een klein appartement.”

Ik hunkerde naar de kleinste aanraking: van een handdruk van de barista van de coffeeshop om de hoek tot een knuffel van een vriend of zelfs een simpele high five of een vuistje. Colin Farrell

Huidhonger

Farrell beseft maar al te goed dat er heel wat mensen zijn die er veel slechter aan toe zijn: “Ik zeg dit met alle respect voor de mensen die ziek zijn, dierbaren hebben verloren en hun werk kwijt zijn: ik heb helemaal niks te klagen. Ik heb een koelkast vol eten, spaarcenten op mijn rekening en iedereen die ik liefheb is gezond en wel. Wie ben ik om dan moeilijk te gaan doen?” Toch geeft de acteur toe dat de ‘huidhonger’ hem parten speelt: “Ik zat vlak voor de lockdown twee weken alleen in een huis in Londen. Ik heb geen partner en mijn zonen zaten bij hun moeders, en dat begon na negen à tien dagen serieus aan mij te knagen. Ik hunkerde naar de kleinste aanraking: van een handdruk van de barista van de coffeeshop om de hoek tot een knuffel van een vriend of zelfs een simpele high five of een vuistje. Dat we nu plots allemaal verplicht thuis moeten zitten, doet ongetwijfeld iets met ons. Ik mis het echt om onder het volk te komen, en ik vind het erg dat ik mijn buren niet meer elke dag zie”, klinkt het ietwat somber.

“Ik apprecieer de kleine dingen in het leven nu meer dan ooit tevoren. Dingen die vroeger zo vanzelfsprekend waren, zullen nu misschien nooit meer hetzelfde zijn. Wanneer ga ik mijn kinderen nog eens mee naar de bioscoop kunnen nemen en met hen in de rij gaan staan om popcorn, snoep en frisdrank te kopen? Het raakt me bovendien dat veel van mijn oudere vrienden hun ouders niet meer in het rusthuis kunnen bezoeken. Dat ze hen enkel via het raam gedag kunnen zeggen is toch hartverscheurend?” (zucht) “Ik trek mij het leed anderen enorm aan. Ik heb nog nooit zoveel pijn, verlies en verdriet over heel de wereld gezien, en ik hoop echt dat we hier met z’n allen sterker uit gaan kunnen komen.”

Quarantaine

Maar zolang de lockdown in LA niet zal worden opgeheven, zit er niets anders op dan de situatie van thuis uit af te wachten: “Ik ga uiteindelijk net zoals iedereen terug aan het werk moeten gaan, en ik laat het aan de specialisten over om te beslissen hoe lang dat nog zal duren. Ik heb het geluk gehad dat ik heel lang thuis heb kunnen zitten zonder mij ook maar om één ding zorgen te moeten maken. Ik hoorde onlangs dat acteurs vanaf nu twee weken in quarantaine moeten gaan vooraleer ze überhaupt de filmset op mogen. Of ik dat zie zitten? Als dat nodig is, dan heb ik daar helemaal geen problemen mee. Maar of ik dat ideaal vind? Nee, natuurlijk niet. Ik breng die twee weken liever met mijn kinderen door dan dat ik ergens moederziel alleen op een appartement in Londen moet zitten.”

Hoe zo’n filmset er volgens hem verder zal uitzien? “Daar durf ik nog niet te veel over te zeggen”, klinkt het wat onzeker. “Ik weet dat heel wat specialisten nu overuren aan het draaien zijn om dergelijke plannen uit te tekenen, zodat we binnenkort allemaal veilig aan de opnames kunnen beginnen. Ik vermoed dat ze regelmatig onze temperatuur zullen meten, dat er testen zullen uitgevoerd worden en dat we allemaal anderhalve meter afstand zullen moeten houden van elkaar. Het lijkt me vanzelfsprekend dat er met kleinere filmcrews gewerkt zal worden, en dat er geen 400 mensen meer in één studio gaan kunnen rondlopen. Er zullen zich altijd wel ergens risico’s kunnen voordoen, maar het is aan de filmstudio’s om die risico’s zo goed mogelijk te beperken. Ik zal er in elk geval pas staan wanneer ik weet dat alles opnieuw veilig zal zijn.”