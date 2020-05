Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 10. Daniel Radcliffe: “Ik hou me vooral bezig met Lego” Kristien Gijbels

01 mei 2020

17u30 0 Celebrities Ze zijn met niet veel, maar ze bestaan wel degelijk: mensen die met volle teugen van de lockdown genieten. Onder hen: Daniel Radcliffe (30), die samen met zijn vriendin Erin Darke ‘in zijn kot’ in New York blijft. “Lego bouwen is zowat mijn ultieme bezigheid tijdens de lockdown”, lacht de ‘Harry Potter’-ster tijdens onze Skype-sessie.

Voor een eenvoudige sterveling zoals u en ik is dat misschien niet zo heel merkwaardig, maar voor een rondreizende Hollywoodster als Radcliffe is het juist héél uitzonderlijk dat hij zijn vriendin plots zoveel te zien krijgt. “Als er één ding is dat ik van deze pandemie heb geleerd, dan is het wel dat ik perfect 23 uur per dag op mijn appartement kan zitten”, gniffelt de ‘Harry Potter’-acteur wanneer we hem vragen of hij na zes weken quarantaine nog niet stilaan tegen de muren begint op te lopen. “Ik heb absoluut niks te klagen, want nu krijg ik Erin eindelijk nog eens voor lange tijd te zien. We hebben ook nog eens het ‘geluk’ dat we geen kinderen hebben, zodat we geen oppas hoeven te spelen of les moeten geven. Het feit dat we geen verantwoordelijkheden hebben, maakt een wereld van verschil.”

Hoe Radcliffe zijn tijd dan wél spendeert? “Lego bouwen is zowat mijn ultieme bezigheid tijdens de lockdown. Het neemt veel tijd in beslag en ik vind het zelfs iets meditatief hebben… én je krijgt er op het einde ook nog eens een tof bouwwerk bij. (lacht) Erin en ik zijn fervente scrabbelaars, dus ook daar kunnen we ons uren mee zoet houden. Ik ben dankzij haar onlangs ook aan ‘Schitt’s Creek’ (op Netflix, red.) begonnen, en we hebben een lijstje samengesteld van films die we allebei nog nooit gezien hebben en graag zouden willen zien. Zo proberen we elke avond voor het slapen gaan een film te kijken. Gisteren was ‘Pan’s Labyrinth’ aan de beurt en eergisteren ‘Barefoot in The Park’.”

Dat hij nu ineens zoveel tijd met zijn vriendin doorbrengt, vindt Radcliffe alleen maar plezant: “Ik heb al gehoord dat de corona-crisis voor spanningen kan zorgen in je relatie, maar daar hebben wij gelukkig geen last van. Erin en ik lezen samen heel veel, dus dan zit je allebei automatisch met je gedachten ergens anders. Ik heb dus helemaal niet het gevoel dat we teveel op elkaars kap zitten. Ik voel ook die drang om soms alleen te zijn helemaal niet.”

Nu alle opnames stil liggen, weet Radcliffe niet wanneer hij opnieuw aan het werk zal kunnen gaan. De acteur wil van zijn tijdelijke werkloosheid gebruik maken om zelf een script te schrijven, al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan: “Ik weet dat het als acteur heel cliché klinkt, maar het is al een levenslange droom van mij om het scenario van een komedie te schrijven en om de film dan zelf te regisseren. Gisteren was de eerste keer in zes weken tijd dat ik nog eens aan mijn verhaal heb gewerkt. Ik heb moeite om productief te blijven tijdens de lockdown, dus ik ben blij dat ik eindelijk opnieuw wat motivatie heb gevonden.”

Doordat Radcliffe in het epicentrum van de Amerikaanse coronavirusuitbraak zit, wil hij geen enkel risico nemen. De acteur heeft daarom al weken aan een stuk geen voet buiten gezet: “Als je kinderloos bent en in een groot appartement woont, dan is dat uiteraard allemaal een stuk gemakkelijker. (lacht) Ik vind het wel nog steeds een beetje vreemd wanneer ik naar buiten kijk en ik iedereen met mondmaskers zie rondlopen. Dat is wennen. Bij mooi weer zie je dat de straten opvallend drukker zijn, maar al bij al houdt iedereen zich goed aan de regels en blijft iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar. Het is ook mooi om te zien hoeveel bemoedigende en inspirerende boodschappen aan de ramen hangen. New York is en blijft ook tijdens deze onzekere tijden een geweldige stad om in te wonen.”

