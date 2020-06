Ontwikkelaars nieuwe Harry Potter-game nerveus door kritiek op J.K. Rowling: “Wat als niemand nog wil spelen?” MVO

30 juni 2020

14u29 0 Celebrities Hoewel Warner Bros. nog niet officieel erkend heeft dat ze werken aan een indrukwekkende nieuwe Harry Potter-game, hebben twee medewerkers van het project al wél bevestigd dat er een gloednieuw interactief spel in de maak is. Ze hebben echter één probleem: de aanhoudende kritiek op J.K. Rowling dreigt roet in het eten te gooien.

De medewerkers, die anoniem wensen te blijven, vertellen aan Bloomberg Television dat ze vrezen voor de toekomst van hun creatie. Het zou een grote interactieve wereld worden waarin spelers de rol van tovenaar of heks kunnen innemen. Niet alleen voor smartphones deze keer, maar ook voor de populairste spelconsoles zoals Playstation en Xbox. “Maar nu J.K. Rowling onder vuur ligt wegens haar uitspraken over transgenders zijn we er niet meer zeker van dat het spel zal verkopen”, menen ze. “Misschien brengt Warner Bros het gewoonweg niet meer uit.”

Vele voormalige fans van de Harry Potter-schrijfster hebben namelijk aangekondigd dat ze geen producten meer willen kopen die gebaseerd zijn op haar werk. Ook binnen het ontwikkelingsteam van de game zouden spanningen zijn ontstaan, gezien ook zij niet te spreken zijn over de standpunten van Rowling.

Wat voorafging...

De aanleiding van de hetze is een bedenking die J.K. Rowling bij een online opiniestuk maakte. Ze had dat gevonden bij haar research voor haar volgend boek, waarin het hoofdpersonage transgender zal zijn. In de titel van dat artikel stond ‘mensen die menstrueren’. Rowling merkte droogjes op: “Ik denk dat we daar vroeger wel een woord voor hadden.” Ze vond dat de drie auteurs beter gewoon het woord ‘vrouwen’ hadden gebruikt.

Rowling verdedigde zich in extra tweets en een essay van 7 pagina’s. Ze herhaalde daarin meermaals dat ze helemaal niet transfoob is, maar het wel moeilijk heeft met transactivisten. Ze hamerde ook op het verschil tussen de biologische sekse of het aangeboren geslacht en de genderidentiteit of het psychologische geslacht, dat je in de loop van je leven ontwikkelt. En ze voegde er aan toe dat haar uitspraak niet ondoordacht is. Ze volgt het debat rond genderidentiteit al twee jaar op de voet en maakt zich zorgen over het ‘explosieve’ aantal jonge vrouwen dat een transitie wil ondergaan en ook het aantal dat daarna wil terugkeren naar het oorspronkelijke biologische geslacht. Ze voegde er aan toe dat ze zich als adolescent bijvoorbeeld ook geen vrouw voelde. Was ze jong geweest in het huidige klimaat, dan vermoedt ze dat ook zij misschien een lichamelijke transitie had overwogen.

