Ontwerper Tom Ford woest op Amal Clooney

16 mei 2018

10u53

Bron: ANP 0 Celebrities Amal Clooney was een van de mede-presentatoren tijdens het prestigieuze modegala Met Ball in New York, dat vorige week plaatsvond. Wat ze daarvoor uit haar kleerkast viste, maakt modegigant Tom Ford razend.

Voor de MET-avond zijn 's werelds bekendste couturiers al maanden van tevoren bezig met het maken van oogverblindende creaties, waarin de sterren schitteren op de rode loper. Ontwerper Tom Ford en zijn team creëerden een handgemaakte outfit voor Amal, maar vlak voor aanvang van het event besloot zij iets van de Engelse designer Richard Quinn te dragen.

Ford was uiteraard niet blij met haar beslissing, maar reageerde hoffelijk. Wel vroeg hij de mensenrechten-advocate om de jurk dan helemaal niet meer te dragen, zodat een andere A-ster een keer in jurk kon schitteren. Ook Vogue drong hierop aan bij Amal, maar die had andere plannen. Waar ze op de rode loper te zien was in de creatie van Quinn, besloot ze de jurk van Ford aan te trekken naar de afterparty, waardoor hij hiermee veel minder publiciteit genereerde dan zijn collega-ontwerper. Zowel Ford als het team van Vogue waren woest op de vrouw van George, zeker omdat zij die maand hun covermodel was en er bepaalde afspraken waren gemaakt.

Amal zelf heeft nog niet gereageerd op het voorval.