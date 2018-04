Ontwerper Marc Jacobs is verloofd (en dit was zijn aanzoek) SD

05 april 2018

13u04

Bron: ANP 1 Celebrities De Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs (54) is verloofd. De modeontwerper ging woensdagavond in een Mexicaans restaurant op één knie om zijn vriend Charly DeFrancesco ten huwelijk te vragen.

Jacobs plaatste beelden van het opmerkelijke huwelijksaanzoek op Instagram. Hij had namelijk dansers en danseressen ingeschakeld om bij wijze van flashmob te dansen op het nummer 'Kiss' van Prince.

"En toen gebeurde er dit... Charly Defrancesco wil je met me trouwen?" schreef de 54-jarige Amerikaan bij de video. Daarin is te zien dat zijn aanstaande volmondig ja zegt, waarna het stel wordt gefeliciteerd door zowat de hele zaak.

Het is niet de eerste keer dat de designer in het huwelijksbootje stapt: in januari 2010 trouwde hij met de Braziliaanse Lorenzo Martone.

GET READY FOR THE ALL TIME GAG!!!!! Thank you to everyone who helped make this happen. @laurengerrie #moves crew @1.800.newbold @chipotlemexicangrill @plural_newyorkcity @seandon212 Een foto die is geplaatst door null (@chardefrancesco) op 05 apr 2018 om 06:48 CEST

Boom boom met gala after Een foto die is geplaatst door null (@chardefrancesco) op 02 mei 2017 om 07:02 CEST