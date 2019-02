Ontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden KVDS

19 februari 2019

12u31

Bron: Belga 0 Celebrities Verscheidene Franse media melden het overlijden van de bekende couturier Karl Lagerfeld (85). De creatieve directeur van Chanel zou al een aantal weken ziek geweest zijn.

Volgens het Franse magazine Closer overleed de ontwerper vandaag.

Hij had op 22 januari al twee shows van Chanel gemist in Parijs, maar het modebedrijf zei toen alleen dat hij zich “moe” voelde. Het was toen de allereerste keer dat hij op het einde van een show de catwalk niet opging voor een buiging.





Lagerfeld stond meer dan drie decennia aan het hoofd van het iconische modehuis, dat opgericht werd door Coco Chanel. Hij lanceerde tot acht collecties per jaar.

Hij was ook bekend omdat hij in het openbaar altijd een zwart kostuum droeg, een hooggesloten wit overhemd en een donkere zonnebril.