Ontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden KVDS

19 februari 2019

12u31

Bron: Belga 0 Celebrities De bekende couturier Karl Lagerfeld (85) is overleden. Dat melden verscheidene Franse media en is intussen bevestigd door het modehuis Chanel, waar hij 36 jaar creatief directeur was. De laatste weken was Lagerfelds gezondheid aanzienlijk achteruit gegaan. Volgens Paris Match werd hij gisteravond in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vanmorgen overleed.

Lagerfeld had op 22 januari al de traditionele show van Chanel gemist tijdens de modeweek in Parijs, maar het bedrijf zei toen alleen dat hij zich “moe” voelde. Het was de allereerste keer dat hij op het einde van een show de catwalk niet opging om het publiek te groeten.

Coco Chanel

Lagerfeld stond sinds 1983 aan het hoofd van het iconische modehuis Chanel, dat opgericht werd door Coco Chanel. Hij lanceerde tot acht collecties per jaar. Hij was het ook die - het toen nog onbekende - model Claudia Schiffer binnenhaalde voor een show, waardoor ze wereldwijd doorbrak.





De ‘Kaiser van de mode’ was ook bekend omdat hij in het openbaar altijd een zwart kostuum droeg, een hooggesloten wit overhemd en een donkere zonnebril. Het belang van het creëren van een ‘image’ was iets dat hij oppikte van de bekende kunstenaar Andy Warhol. (lees hieronder verder)

Lagerfeld werd geboren in het Duitse Hamburg en verhuisde in 1952 als tiener met zijn moeder naar Parijs. Nadat hij afgestudeerd was, ging hij voor Pierre Balmain werken en later voor Jean Patou. Nadat hij enkele jaren als freelancer actief was – onder meer voor Valentino – ging hij aan de slag voor modehuizen Fendi en Chloé.

In 1983 werd hij hoofdontwerper bij Chanel en daar had hij ook zijn eigen lijn Karl Lagerfeld. Hij redde Chanel van het failliet en gaf het huis naar eigen zeggen “een modern laagje”, terwijl hij toch trouw bleef aan de “geest van Chanel”.

Yves Saint Laurent was lang zijn grote rivaal, in de mode maar ook op amoureus vlak. Ze delen een passie voor jetsetter en dandy Jacques de Bascher, die in 1989 stierf aan aids.