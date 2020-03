Exclusief voor abonnees Ontvoerd en levend begraven: het opmerkelijke relaas van (die andere) Harvey Weinstein Isabelle Deridder

27 maart 2020

10u00 0 Celebrities De naam Harvey Weinstein roept bij de meeste mensen ongetwijfeld herinneringen op aan de gevallen filmproducent. Terecht, maar in de recente Amerikaanse geschiedenis was er nog een andere, eveneens bekende Harvey Weinstein. Zijn levensverhaal spreekt minstens zo hard tot de verbeelding. Zo werd de man in 1993 ontvoerd en twee weken lang vastgehouden in een hol onder de grond. “Onbegrijpelijk dat een aardige man zoiets moest meemaken”

Net als de Harvey die momenteel een gevangenisstraf van 23 jaar uitzit voor verkrachting, haalde ook die andere Harvey in 1993 de voorpagina van The New York Post. Niet omdat hij een walgelijk monster was en vrouwen per definitie slecht behandelde, maar wel omdat hij z’n kidnapping - waarbij hij twee weken lang ondergronds begraven werd - nog kon navertellen. “Hij heeft heel veel geluk gehad”, aldus de politie.

Al zal Harvey daar ongetwijfeld anders over hebben gedacht toen hij op 4 augustus 1993 gekidnapt werd. De (toen) 68-jarige Weinstein, zaakvoerder van herenkostuumbedrijf Lord West, werd ontvoerd op de parking van een restaurant in Queens, een deelgemeente van New York. Vervolgens werd Harvey, die bekend stond als ‘Tuxedo King’, in een ander deel van de stad - in de buurt van de Hudsonrivier - in een ondergronds gat gedumpt. Hij werd vastgeketend en was verplicht om in een gehurkte positie te zitten. Daglicht kreeg hij niet te zien, want het gat was afgesloten met een zware, metalen plaat.

