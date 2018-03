Ontucht en ophitsing: Dennis Black Magic moet terug naar de cel KDL/TDS

12 maart 2018

14u33

Bron: DENIS BLACK MAGIC 79 Celebrities Vlaanderens bekendste pornoregisseur Dennis Black Magic moet opnieuw de cel in. Dat maakte hij zelf bekend op zijn Facebookpagina. In september vorig jaar werd Dennis voor zedenfeiten veroordeeld, en moet daar nu dus voor naar de gevangenis. Hij benaderde in 2014 - vanuit de gevangenis - twee minderjarige meisjes via een vals Facebookprofiel en zette hen aan tot ontucht.

"Beste vrienden, hoe breng je slecht nieuws over? Gewoon zoals het is: nu donderdag 15 maart 2018 om 14 uur zal ik me moeten aanbieden aan de gevangenis om een straf van 18 maanden uit te zitten", begint Dennis zijn relaas op Facebook. "Voor het versturen van een sms. Omdat ik niet akkoord ga met bepaalde voorwaarden - wat een schuldbekentenis zou zijn - is mijn enkelband geweigerd. Het is een zware beslissing voor mij, maar ook één van eer en principes. Dat is belangrijker dan wat dan ook. Al doet het pijn, laat dat duidelijk zijn."

Dennis plaatst bij zijn betoog ook een afdruk van de gevangenisbrief die hij kreeg. Daarop staat te lezen dat de regisseur zich schuldig heeft gemaakt aan "ontucht en aanhitsing van een minderjarige minder dan 16 jaar en meer dan 14 jaar." Het stopt daar evenwel niet, want ook "bedrieglijk opzet", "gepleegde valsheid", "valse naamdracht" staat op de brief. Feiten die Dennis volgens het arrest "herhaaldelijk" heeft gepleegd.

Seksueel getinte sms'jes

De regisseur gaf ook zijn versie van de feiten mee: "In 2013 sprak een gedetineerde mij aan in de gevangenis van Oudenaarde met de vraag of ik zijn 15-jarige dochter kon betrekken in een project van hem. Ik weigerde. Logisch ook. Later hadden we in de cel een gezamenlijke gsm om contact te houden met familieleden. Via deze gsm (die nooit gevonden is) werden er naar zijn dochter seksueel getinte sms'jes verstuurd", schrijft Dennis.

Hij benadrukt evenwel dat hij daar niets mee te maken had. "Want later in 2015, nadat die gedetineerde een transfer naar een andere gevangenis kreeg, bekende hij tegenover een cipier het volgende: "Ik weet dat Dennis de berichten nooit verstuurd heeft, want ik heb het gedaan." Dat waren zijn letterlijke woorden. Maar volgens de wet mag een cipier niet getuigen in dergelijke dossiers."

Geen verkrachting

"Lang verhaal kort: 1,5 jaar gevangenisstraf voor het versturen van een sms, waarvan het toestel nooit gevonden is voor verder onderzoek", zucht Dennis. "Zoals mijn raadsman Walter Vansteenbrugge reeds in de media verklaarde: het onderzoek gebeurde zeer slordig. Sterker nog: de feiten werden nooit bewezen. Toch ben ik veroordeeld, 'op basis van twijfel'. Ook even melden dat de twee jongedames, die in het dossier voorkomen als 'slachtoffer', zich nooit burgerlijke partij hebben gesteld, nooit een klacht hebben ingediend en zelfs nooit een verklaring wilden afleggen tegen mij. Laat één ding duidelijk zijn: het gaat hier NIET om aanranding, NIET om verkrachting, NIET om een seksuele daad, maar enkel en alleen om het versturen van een sms."