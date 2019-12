Ontslaan Kim en Khloé Kardashian zus Kourtney uit hun programma? LV

10 december 2019

15u40 0 Showbizz Kourtney Kardashian (40) zou wel eens haar job als realityster kunnen verliezen. Zussen Kim (39) en Khloé (35) vinden immers dat ze haar leven verbergt voor de camera’s en dreigen haar te ontslaan uit hun realityshow.

Al sinds 2007 deelt de familie Kardashian-Jenner lief en leed met de kijkers van hun realityshow “Keeping Up With The Kardashians”. De populariteit van het programma schoot vooral de lucht in nadat de beruchte sekstape van Kim - met rapper Ray J uitlekte. Sindsdien volgen miljoenen fans het wel en wee van de beruchte familie, waaronder Kim’s huwelijk dat 72 dagen duurde, stiefvader Bruce die Caitlyn Jenner werd en zus Khloé die vlak voor de bevalling van dochtertje True te horen kreeg dat ze bedrogen werd door haar vriend Tristan.

Net die openheid van de familie, die voor de hoge kijkcijfers zorgt, veroorzaakt nu een conflict binnen het gezin. In de meest recente aflevering van ‘KUWTK’ vermoeden Kim en Khloé dat zus Kourtney een nieuw lief heeft. Ze achtervolgen haar naar een afspraakje, maar worden betrapt wanneer ze door de tuin sluipen met de cameraploeg. “Ik ben hier voor een meeting! Willen jullie binnenkomen om te kijken? Ik ben met niemand aan het daten,” schreeuwde Kourtney daarop. “Dat weten wij niet, want we weten niets over jou,” haalde Khloé op haar beurt uit.

Kourtney is van mening dat ze niet alles hoeft te delen en vraagt haar zussen om haar grenzen te respecteren, maar er breekt een discussie uit. “Dit is onze job. We moeten open en eerlijk zijn en ons leven delen. Wanneer jij niet voor de camera verschijnt, moeten Khloé en ik bijspringen. En wat stelt deze show nog voor als we niets over ons privéleven delen?” verwijt Kim haar. “Ik wil gewoon niets over mijn liefdesleven delen, that’s it”, houdt Kourtney hardnekkig vol.

Moeder/manager Kris Jenner grijpt uiteindelijk in en zet de drie K’s rond de tafel, maar dat draait niet positief uit. Kourtney blijft bij haar standpunt en besluit niet meer te delen dan ze al doet. “Dan weet ik niet hoe we verder kunnen gaan met jou,” dreigt Kim. “Als Kim denkt dat ze de macht heeft om me te ontslaan van onze show, is ze gestoord,” vertelt Kourtney later aan de camera. Hoe het afloopt met de zussenruzie, valt nog af te wachten.