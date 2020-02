Ontrouw komt na 30 jaar aan het licht: minnares van Mel Gibson doet boekje open over wilde affaire TDS

28 februari 2020

10u00

Bron: Radar Online 0 Celebrities Het zijn ongemakkelijke tijden voor Mel Gibson (64), nu zijn minnares na meer dan 30 jaar een boekje heeft opengedaan over hun affaire. Die heeft maanden geduurd terwijl Gibson nog getrouwd was met zijn toenmalige vrouw Robyn Moore. “Hij was een lieve en grappige man en een zorgzame minnaar”, onthult minnares Diana Alouise (61) tegen Radar Online.

Net nu Mel Gibson met het vervolg op zijn veelbesproken film ‘The Passion of the Christ’ volop timmert aan zijn comeback, lijkt hij maar niet te kunnen ontsnappen aan zijn onstuimige verleden. De Amerikaanse actrice Diana Alouise - die in de jaren negentig te zien was in ‘MacGyver’ en ‘Stargate SG-1' - treedt in de Amerikaanse media naar buiten met de intieme details over hun romance. Hun affaire zou begonnen zijn in 1988 en zou zo’n vier maanden geduurd hebben, terwijl Gibson nog getrouwd was met zijn toenmalige vrouw Robyn Moore.

Volgens Diana, die trouwens slaagde voor een leugendetectortest terwijl ze de details van de affaire onthulde, leerden de twee elkaar kennen tijdens een dronken bui op een feestje. Gibson had Diana zijn adres gegeven en nodigde haar uit om mee naar zijn huis te gaan. Diana ging in op de uitnodiging en trok naar het huis van de Hollywoodster, waar die zijn ‘verovering’ al stond op te wachten. “Toen Mel mij zag, sprong hij op de motorkap van mijn wagen en zei hij dat ik snel naar een parkeerplaats moest gaan. Ik ben toen doorgereden, terwijl hij mijn wagen bleef vasthouden alsof zijn leven ervan af hing. Het was hilarisch!”

Oncontroleerbaar

De twee dronken enkele biertjes ten huize Mel Gibson en bekeken samen de film ‘Mad Max’. Maar de twee konden hun emoties niet te baas en eindigden al snel tussen de lakens. Volgens Diana hadden ze liefst vier keer seks na elkaar, telkens zonder condoom. “Maar het gebeurde allemaal heel natuurlijk”, herinnert Diane zich. “Hij was zo’n lieve en grappige man én een zorgzame minnaar.”

Nu ze terugblikt op hun affaire, beseft ze dat ze fouten heeft gemaakt. Volgens Diana gaf Mel immers toe dat hij van plan was om nog een kind met Robyn te krijgen, waarna het haar begon te dagen dat hij zijn vrouw nooit zou verlaten en ze een punt zette achter hun affaire. “Hij vertelde me dat hij getrouwd was, maar dat hij technisch gezien niet meer bij zijn vrouw was. Ik had geen reden om anders te geloven. We hadden een relatie op basis van seks, alcohol en feestjes. Maar het zou nooit gebeurd zijn als ik de waarheid had gekend. Het was misschien niet het beste om te doen, maar ik ging gewoon met de stroom mee. Ik heb enkel mijn gevoel gevolgd.”