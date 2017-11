Ontroerend: Willy Sommers zegt 'ja' tegen zijn Cindy MVO

13u39 0

Tijdens hun laatste ontbijt samen vertelt Cindy dat ze ervan droomt om ooit nog met Willy te trouwen. “Als Willy nu zou sterven, dan wil ik later niet als De Meyer sterven. Dan wil ik zijn naam dragen als weduwe.” Willy gaat overstag en vraagt Cindy ten huwelijk. Een paar uur later is het zover: Nathalie rijdt Willy naar het gemeentehuis van Lennik om meteen te trouwen. Cindy wacht hem op in een prachtige bruidsjurk, met een boeket van 7 anjers en 7 rozen. Ook Willy’s kinderen ontbreken niet. “Dat meen je niet! Nathalie! Oh… Dat geloof ik echt niet”, reageert hij. Een kwartier later zijn Willy en Cindy officieel een getrouwd koppel. “Dit was de mooiste dag van mijn leven”, besluit Willy. “Zo’n dag ga ik nooit meer meemaken.”

vtm Willy Sommers en zijn Cindy stappen in het huwelijksbootje.