Onherkenbaar: Frans Bauer is nu kaal TDS

03 juli 2018

10u42

Bron: Instagram 4 Celebrities Wie Frans Bauer momenteel tegen het lijf loopt, moet allicht twee keer kijken. De populaire zanger heeft immers de tondeuse in zijn haren laten zetten, en is nu volledig kaal.

Bauer deelde zijn nieuwe 'coupe' zelf met zijn volgers op Instagram. Het lijkt evenwel maar tijdelijk, want Frans schrijft bij de foto van hem en zijn vrouw dat hij gaat voor een nieuwe haardos. De 'Heb Je Even Voor Mij'-zanger gaat voor implantaten, en ging daarvoor ten rade bij het Hair Science Institute in Maastricht. De zanger wordt dinsdag behandeld en hoopt over een paar weken weer een volle haardos te hebben.

"Vandaag naar Hasci voor een nieuwe haardos!! Maar eerst gooide Kristel de tondeuse erover!! Joehaaaa !!!", schrijft Frans bij een foto waarop hij breedlachend poseert met zijn kale hoofd. "Goedemorgen, over paar weken een volle haardos !!! Ik vind het hem goed staan en jullie?", voegt Mariska daar aan toe met een foto waarop ze met Frans staat.

Frans onderging in het verleden al twee keer een haartransplantatie. Eerder dit jaar gaf hij in een interview met Margriet toe dat hij nog steeds onzeker is over zijn haar en dat hij droomt van "een bos deinende krullen".

Zijn volgers zijn alvast benieuwd naar het eindresultaat. Op zijn kale kop reageren sommigen erg enthousiast, anderen net iets minder. "Staat je echt goed", schrijft iemand. En: "Kale koppen zijn niet te stoppen", of "Lekker fris in dit warme weer". Maar ook: "Nou hopelijk krijg je je haardos weer terug", en "Frans, wat heb je nu weer gedaan".

