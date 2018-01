Ongezien: Vlaming (37) regisseert duurste Amerikaanse tv-reeks ooit Jolien Boeckx

05u00 3 WireImage Jakob Verbruggen op de avant-première van 'The Alienist' in Los Angeles Celebrities Jakob Verbruggen is Hollywood aan het veroveren. De Vlaming mocht ‘The Alienist’, met grofweg 4 miljoen euro per aflevering één van de duurste Amerikaanse tv-reeksen ooit regisseren én produceren. Wereldsterren als Dakota Fanning en Luke Evans spelen mee. “Dit is ongezien in ons land”, reageert Jan Verheyen.

Hij regisseerde in ons land o.a. ‘Code 37’ en ‘Vermist’. Maar werd al snel populair in het buitenland na zijn regiekunsten in de Britse crimireeks ‘The Fall’ in 2013, met o.a. Gillian Anderson en Jamie Dornan. “Zo is hij bij Netflix opgemerkt en dan is de trein écht vertrokken”, schetst regisseur en goede vriend Jan Verheyen. “En als je dan van Netflix de prestigieuze seizoensfinale van ‘House of Cards’ met Kevin Spacey mag regisseren, ben je geen nobody meer. Jakob staat sindsdien op de fameuze A-lijst van regisseurs en is door Netflix als leading director aangeduid.” Dat Jakob een ruwe diamant was die met wat polijstwerk ooit groot zou schitteren, zag Verheyen jaren geleden al bij zijn afstudeerfilm ‘Snapshot’. “Sommigen hebben het nu eenmaal. Het is ook door die kortfilm dat Erik Van Looy en ik hem gevraagd hebben als regieassistent. Zo kon hij veel ervaring opdoen. Ik ben een zéér grote fan en trots – valt het op?”, lacht Verheyen.

Nog trotser nu de Antwerpenaar de Amerikaanse dramareeks ‘The Alienist’ mocht regisseren. Een reeks om U tegen te zeggen, want klassebakken als Dakota Fanning, Luke Evans en Daniel Brühl sieren de hoofdrollen. En da’s lang niet alles. Naar deze tv-reeks werd serieus met geld gesmeten. Volgens het Amerikaanse magazine Variety zou de productie per aflevering 5 miljoen Amerikaanse dollar kosten – omgerekend is dat 4.117.599 euro! “Ongelofelijk”, vindt ook Jan Verheyen dat. “Dat is evenveel als het budget van een uitzonderlijk dure Vlaamse film, zoals ‘Dossier K’ en ‘Loft’. Maar niet onlogisch op schaalvergroting. Zo’n Vlaamse film krijgt misschien een paar miljoen kijkers, terwijl zo’n reeks wel 100 miljoen kijkers wereldwijd heeft.”

Dit is ongezien voor een Vlaming. “We zeggen wel dat onze regisseurs de laatste jaren bezig zijn om Amerika te veroveren. Maar de enige die dat daadwerkelijk gedaan heeft, is Jakob. Hij is ons vlaggenschip op dit moment”, zegt Verheyen. “Al zijn er nog die het goed doen in het buitenland hé, kijk maar naar o.a. Hans Herbots en Adil El Arbi en Bilall Fallah. Maar ook op gebied van cameramannen. Er is zelfs een aantal Vlamingen dat alleen nog maar in Amerika werkt tegenwoordig. Onze mensen zijn gegeerd in het buitenland.” Wat Jakob onderscheidt van de rest is volgens zijn leermeester de ‘X-factor’. Jakob staat op en gaat slapen met fictie. Jan vervolgt: “Hij is zò gedreven en technisch, en dat vertaalt zich in een bepaalde beeldtaal. Zijn enthousiasme naar acteurs en cameramensen is bijzonder. Hij is echt een bezielende, insprirend leidersfiguur. Bovendien is het een hele sympathieke mens, down to earth en dat wordt gerespecteerd.”

Al betekent deze grote Amerikaanse doorbraak volgens Verheyen wel dat we onze trots vanaf nu waarschijnlijk voorgoed kwijt zijn… “Als Jakob op dit niveau verder doet, zie ik totaal geen reden dat hij terug naar ons land zou komen om te regisseren. Ook op financieel vlak. Er is geen enkele Vlaamse regisseur die zoveel verdient als hem. Dus nee, die zien we hier niet meer terug.” Maar misschien is er toch een kleine kans, want Jakob is iemand die ‘uit de koffers’ leeft. Zelfs voor ‘The Alienist’ heeft hij rondgetrokken van Boedapest tot Hongarije, Londen en Los Angeles. “Ik weet zelfs niet of hij in Hollywood al een vaste stek heeft”, zegt Jan. “Ik weet wel dat hij nu even een rustpauze gaat inlassen, want de voorbije jaren heeft hij keihard gewerkt. Dat heeft hij me eergisteren nog aan de telefoon gezegd.”

‘The Alienist’, een misdaadreeks die zich afspeelt in New York in 1896 over een psycholoog die een reeks gruwelijke moorden moet oplossen, gaat op 22 januari in première op het Amerikaanse station TNT. Bij ons is er nog geen uitzenddatum bekend. Donderdag kreeg de prestigieuze serie al haar wereldpremière in Los Angeles en daar spotten we onze eigen Jakob Verbruggen tussen de grote wereldsterren op de rode loper…. Wij zijn trots en fan.

