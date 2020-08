Oneerlijkheid op de set van ‘Game of Thrones’: “Mannen kregen een eigen koelsysteem, vrouwen niet” SDE

27 augustus 2020

08u05 2 Celebrities In de populaire HBO-reeks ‘Game of Thrones’ mogen de hoofdrollen dan wel mooi verdeeld zijn geweest tussen mannen en vrouwen, achter de schermen ging het er niet altijd even eerlijk aan toe. Dat verklapte actrice Emilia Clarke (33), die Daenerys Targaryen speelde, op het Edinburgh TV Festival.

Volgens Emilia had het probleem te maken met de outfits die ze moesten dragen. “De mannen van de Night’s Watch, zoals Jon Snow, droegen constant een wollige mammoethuid", vertelt ze. “Wanneer we aan het filmen waren in warme landen en ze die dingen moesten dragen, kregen ze een pompje met een eigen kleine generator in die kostuums. Ze gebruikten het om koud water in die pijpjes te pompen, zodat de mannen konden afkoelen. Het was een soort van vreemd koelsysteem.”

Maar de vrouwen - die bij momenten ook best warme kostuums droegen - moesten het zonder koelsysteem zien te rooien. “De meisjes kregen dat niet. Het enige dat ik kreeg, was iemand die de achterkant van m’n pruik optilde", klinkt het bij Emilia. “Het was te zwaar! Ik droeg een pruik en kreeg niet eens een cold pack om op mezelf te leggen. Daar moest ik zelf voor zorgen.”

