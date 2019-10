Onderzoek wijst uit: dit zijn de 10 meest vervuilende beroemdheden ter wereld TDS

25 oktober 2019

10u00

Bron: ANP 0 Celebrities Zweedse wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar wie de tien meest vervuilende bekendheden zijn ter wereld. Bill Gates en Paris Hilton komen volgens hun onderzoek uit op plek één en twee. Dat bleek na een grondige analyse van hun sociale media, meldt The Daily Mail.

Emma Watson is nummer 10 op de lijst, met 14 vluchten in 2017 die bijna 68.000 kilometer besloegen. Daarmee bracht ze zo’n 71 uur in de lucht door, en zorgde ze voor een uitstoot van 15,1 ton aan CO2. Maar dat valt in het niet bij winnaar Gates, die meer dan 1.600 ton CO2 uitstootte met 59 vluchten met zijn privévliegtuig. Daarachter kwam Hilton met zo’n 275.754 kilometer aan reizen met verschillende privévliegtuigen.

Jennifer Lopez komt uit op nummer drie, gevolgd door Oprah Winfrey en Mark Zuckerberg. Ook de inmiddels overleden Karl Lagerfeld, voetballer André Schurrle, videoproducer Felix von der Laden en zakenvrouw Meg Whitman komen in de lijst voor. Onderzoekers keken naar de socialemediaberichten van de bekendheden en rekenden daarmee uit hoeveel ze hadden gereisd en de mate van vervuiling die ze daarmee teweeg brachten.

De volledige top 10:

1. Bill Gates - 1.600 ton CO2

2. Paris Hilton: 1.100 ton CO2

3. Jennifer Lopez - 1.000 ton CO2

4. Oprah Winfrey - 615 ton CO2

5. Mark Zuckerberg - 485 ton CO2

6. Ondernemer Margaret Whitman - 379 ton CO2

7. Karl Lagerfeld - 105 ton CO2

8. Duitse Youtuber Felix von der Laden - 29,6 ton CO2

9. Voetballer Andre Schurrle - 18 ton CO2

10. Emma Watson - 5,1 ton CO2