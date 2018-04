Onderzoek naar inbreuk medisch dossier Barbie: "Tientallen medewerkers hebben de richtlijnen niet nageleefd" SD

05 april 2018

08u48

Bron: ANP 0 Celebrities Tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag hebben ongeoorloofd het medisch dossier bekeken van Samantha de Jong (28), beter bekend als de Nederlandse realityster Barbie. Het ziekenhuis doet intern onderzoek naar de kwestie. De Jong werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat ze een zelfmoordpoging zou hebben gedaan.

Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt donderdag berichtgeving hierover door EenVandaag, dat van de kwestie naar voor is gebracht door een tipgever via klokkenluidersite Publeaks.

Het dossier van Barbie is door de medewerkers ingezien via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft. Het bekijken van medische privégegevens mag echter alleen als er een medische betrokkenheid is bij die patiënt. Hoewel het onderzoek nog tot half april duurt, is het volgens de woordvoerder nu al wel duidelijk dat deze interne richtlijn door tientallen medewerkers niet is nageleefd.

Geschrokken

"Wij zijn hier echt van geschrokken", aldus de zegsman. Het ziekenhuis gaat medewerkers die de regels hebben overtreden daarop aanspreken. Werknemers die voor de eerste keer in de fout zijn gegaan krijgen een waarschuwing. Maar tegen personeel dat vaker in de fout is gegaan, worden disciplinaire maatregelen getroffen, mogelijk zelfs ontslag, aldus de woordvoerder.

Dat regels zijn overtreden, was al bekend bij het ziekenhuis voordat de klokkenluider naar buiten trad. "Dit kwam aan het licht bij periodieke controles die wij uitvoeren."

Het ziekenhuis heeft Barbie van de situatie op de hoogte gesteld en heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.