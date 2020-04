Onderzoek naar Harrison Ford na incident met vliegtuig SDE

30 april 2020

07u17

Bron: ANP 0 Celebrities Harrison Ford moet zich wederom verantwoorden voor zijn bekwaamheid als piloot. De federale luchtvaartdienst FAA heeft een onderzoek gestart naar de 77-jarige acteur na een incident vrijdag op een luchthaven in Chicago, melden Amerikaanse media.

Ford, die al jaren zijn vliegbrevet heeft, was aan het taxiën met zijn toestel en stak een landingsbaan over waar net een ander vliegtuig aan het landen was. De acteur werd van tevoren via de radio gewaarschuwd, maar had de instructies verkeerd gehoord.



"Hij gaf zijn fout gelijk toe en verontschuldigde zich tegen de luchtverkeersleiders", aldus de woordvoerder van Ford. Hoewel het goed fout had kunnen gaan, bleven de toestellen volgens de woordvoerder op veilige afstand van elkaar. Dat beaamt ook een woordvoerder van de FAA. Wel wordt het incident nader onderzocht.



Ford raakte de afgelopen jaren meerdere keren in de problemen tijdens het vliegen. Zo raakte de acteur in 2017 bijna zijn vliegbrevet kwijt toen hij was geland op een taxibaan in plaats van een landingsbaan en daardoor tijdens het landen over een klaarstaand passagiersvliegtuig vloog. In 2015 crashte de acteur met zijn vliegtuigje op een golfbaan en raakte hij ernstig gewond.

Lees ook:

INTERVIEW. Harrison Ford heeft zin in nieuwe Indiana Jones

Het geheim van een gelukkig huwelijk volgens Harrison Ford: “Niet praten, maar jaknikken”

Harrison Ford bevestigt: “Opnames ‘Indiana Jones 5’ gaan deze zomer van start”