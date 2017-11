Onderzoek gestart naar acteur Ed Westwick MVO

21u00 0 EPA Celebrities De politie van Los Angeles heeft een onderzoek naar 'Gossip Girl'-acteur Ed Westwick opgestart. De man werd beschuldigd door actrice Kristina Cohen, die meent dat hij haar verkrachtte.

De acteur heeft ondertussen al ontkend dat hij iets met de zaak te maken heeft. "Ik ken haar niet, ik heb haar nooit tot iets gedwongen, en ik heb al zeker nooit iemand verkracht." Zo zegt hij op Twitter.

Kristina heeft echter een getuige die haar kracht bijzet. Blaise Godbe, een goede vriendin, vertelde de politie dat Kristina vlak na de feiten bij haar kwam aankloppen. "Ze was erg overstuur, ik had haar nog nooit zo gezien. Het was zonder twijfel verkrachting."

De feiten dateren van drie jaar geleden, dus het belooft een moeilijk onderzoek te worden.