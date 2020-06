Onderzoek bevestigt: testament van vermiste echtgenoot Carole Baskin werd vervalst LOV

03 juni 2020

12u11

Bron: New York Post 4 Celebrities Een sheriff uit Florida doet een onthulling die ‘Tiger King’-ster Carole Baskin weleens in nauwe schoentjes zou kunnen brengen. Chad Chronister stelt namelijk dat het testament van de vermiste man van Baskin, Don Lewis, vervalst werd. Er doen dan ook al langer wilde geruchten de ronde dat hij om het leven werd gebracht door zijn vrouw.



“Twee experten hebben vastgesteld dat het 100% zeker een vervalsing is. Maar, dat wisten we eigenlijk al”, vertelt sheriff Chad Chronister aan de plaatselijke televisiezender. In mei onthulde een vriend van de vermiste Don Lewis dan ook dat de handtekening op het testament exact dezelfde is als op de huwelijkspapieren van het koppel, die dateren uit 1991.

Veel valt er niet meer te veranderen aan de zaak, want ondanks het feit dat de vervalsing bewezen is, werd het testament al ingewilligd en kreeg Carole al het geld van Don. Daarbovenop zijn de feiten ondertussen verjaard. Het brengt Baskin wel opnieuw in nauwe schoentjes, want na het grote succes van ‘Tiger King’ verdacht zowat heel het internet haar van de moord op haar man.

Baskin blijft de beschuldigingen ontkennen en stuurde in april nog een persbericht de wereld in om de geruchten een halt toe te roepen. “Don was niet gemakkelijk om mee te leven”, stelde Carole. “Zoals de meeste koppels, hadden we onze momenten. Maar ik heb hem nooit bedreigd en ik heb al zeker niets te maken met z’n verdwijning. Toen hij verdween, deed ik alles wat ik kon om de politie te helpen.”

