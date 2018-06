Ondanks Oekraïense roots telt Olga uit ‘The Sky is the Limit’ af naar het WK: "Telkens de Duivels winnen, drinkt Harry bier en ik champagne" Veerle Van De Wal

08 juni 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Olga Zelenko werd bekend als de partner van Harry Schurmans in The Sky is the Limit. Het succes van de reeks dwong hen om te verhuizen, maar het betekent wel dat het koppel nu echt klaar is voor een baby. In tussentijd supportert de Oekraïense tijdens het WK – in stijl – voor de Rode Duivels.

Of je nu van voetbal houdt of niet, aan de WK-koorts valt niet meer te ontsnappen. Op 14 juni start het vierjaarlijkse voetbalfestijn in gastland Rusland, een keuze die lang niet bij iedereen in goede aarde valt. Daar zit het conflict met buurland Oekraïne voor veel tussen. Olga Zelenko, de partner van Harry uit The Sky is the Limit, werd geboren in de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar relativeert de keuze voor Rusland. ‘Voetbal is geen politiek spel, dat moet dan ook niemand ervan maken’, zegt Olga. ‘Ik vind het vooral jammer dat de Oekraïense nationale ploeg zich niet wist te selecteren. We hebben momenteel gewoon geen sterk team, deze jonge generatie moet zich nog bewijzen. Maar het voetbal is en blijft een nationale sport in mijn geboorteland, dus het WK leeft er niettemin hard. Mijn ouders duimen nu gewoon voor het Belgische team.’

Ben je zelf een enthousiaste voetbalsupporter?

Eigenlijk kijk ik alleen naar een EK of WK als België of Oekraïne meedoet. Dan gaan Harry en ik ergens kijken op een groot scherm en eten we bitterballen. Ik vind dat we momenteel echt trots mogen zijn op ons Belgische elftal. Met of zonder Radja Nainggolan, België staat sowieso sterk. Ik ga dus zeker kijken naar de eerste match op 18 juni. Ik hoop dat België makkelijk van Panama zal winnen (lacht). Als dat gebeurt, staat er voor Harry bier klaar, en voor mij champagne!

Wie zijn je favoriete Rode Duivels?

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zijn goede spelers, maar de knapperds zijn in mijn ogen toch Fellaini, Thibaut Courtois en Dries Mertens (lacht).

Voel jij je intussen meer Belgische dan Oekraïense?

Wel, ik zou niet meer in Oekraïne kunnen wonen, denk ik. Ik ben het hier intussen gewoon. Belgen zijn rustige en vriendelijke mensen. In Oekraïne is iedereen meer gefocust op hard werken. Maar dat neemt zeker niet weg dat ik trots ben op mijn roots. Oekraïne heeft bijvoorbeeld een heel aantal bekende schrijvers en dichters. En wat ik ook mooi vind: Oekraïeners zijn eerlijk, gastvrij en hechten veel belang aan sterke familiebanden. De relatie tussen ouders en kinderen is doorgaans heel sterk en kinderen dragen een grote verantwoordelijk ten opzichte van hun ouders.

Terug naar Oekraïne

Je bent de enige dochter van je ouders. Betreuren zij je verhuis naar België?

Nee, ze zijn heel blij voor mij. Het is ook dichtbij hé, en er is geen tijdsverschil. Geloof me, ik heb een goede band met mijn ouders. Toen ik jaren geleden naar Amerika trok, was er nog geen Facetime of WhatsApp. Toen moesten we afspreken op welke dag we elkaar zouden bellen. Ik was bovendien nog heel jong en had het toen wel moeilijk met de afstand. Nu horen en zien mijn ouders en ik elkaar dagelijks via sociale media. Op die manier probeer ik hen zoveel mogelijk in mijn leven te betrekken.

Willen je ouders niet ook naar België verhuizen?

Nee, ze houden het bij af en toe een weekend en dat vinden ze prima. Dan gaan we hier samen shoppen en eten. Ze zouden hier nooit kunnen wonen, ze willen hun vrienden niet achterlaten, en hun jobs. Mama werkt als boekhoudster, papa is ingenieur.

Keer je nog graag terug naar Oekraïne?

Absoluut. Enkele jaren geleden was het er minder fijn door de economische crisis en het conflict met Rusland, maar de rust is al een stukje teruggekeerd. In Kiev, waar toch vier miljoen mensen wonen, merk je helemaal niets van onrust. Elk jaar zie ik de stad evolueren en komen er nieuwe restaurants, blitse modezaken en shoppingcenters bij.

Privacy kwijt

Je bouwde hier een nieuw leven op met Harry. Beschouw je hem nog steeds als de liefde van je leven?

Absoluut. Harry is de eerste man met wie ik zo’n lange relatie heb. Ik word nog vaak overvallen door verliefdheid als ik naar hem kijk, net zoals in de eerste fase van onze relatie. En ik overlaad hem nog steeds met kussen. Dat is ook nodig om de relatie spannend te houden. Ik zie hem nog altijd graag en onze band is alleen nog maar versterkt omdat we al een en ander hebben meegemaakt. Hij is mijn beste vriend én minnaar. Ik ben heel trots op hem. Hij is twintig jaar ouder dan ik, maar hij heeft veel energie en veel ervaring is een pluspunt. Er zijn dagen met meer zorgen dan andere, maar na zo’n minder moment komt er altijd een goede dag…

Jullie zijn enkele maanden geleden verhuisd.

We hadden nood aan een nieuwe omgeving. In onze vorige woning waren we onze privacy kwijt, na The Sky is the Limit. In bikini in de tuin zitten werd steeds lastiger omdat fans soms tot in de struiken kwamen. We zijn heel tevreden met ons nieuwe huis. De tuin is perfect, Harry heeft er palmbomen gezet. Het was onze droom om in het buitenland te gaan wonen, maar nu onze zaak euroart.be zo goed draait en ons sociaal leven zich volledig hier afspeelt, blijven we beter hier. We blijven wel veel reizen.

Naar waar trekken jullie deze zomer?

Dat beslissen we altijd last minute. Gewoonlijk trekken we met de auto naar Cannes of Saint-Tropez. In juli ga ik ook mijn ouders in Kiev bezoeken, samen met mijn beste vriendin uit Los Angeles en mijn petekindje.

Huwelijksaanzoek

Er zou een vijfde seizoen van The Sky is the Limit komen. Zijn jullie van de partij?

Misschien werken we mee, maar voorlopig zijn er geen concrete plannen. We zouden in ieder geval minder opnames willen want die nemen veel tijd in beslag, terwijl het werk ook gewoon doorloopt.

Hoe staat het intussen met jullie babyplannen?

We hebben nog steeds een kinderwens, en we oefenen goed (lacht). Ik verwacht dat er zeer snel een baby zal komen. Tijdens de verhuis was de tijd er niet rijp voor, maar nu zijn we er klaar voor. In ons nieuwe huis is al een kinderkamer voorzien.

Harry is al een vijftiger. Ziet hij het echt nog zitten om papa te worden?

Tuurlijk, voor een man is vijfenvijftig een goede leeftijd hé. George Clooney is één jaar ouder en is vorig jaar papa van een tweeling geworden. Dus het lijkt me een goed plan. Een baby is gewoon een natuurlijke ontwikkeling in een relatie, en zal onze band nog intiemer en sterker maken.

Wacht je ook nog altijd op een huwelijksaanzoek?

Ik zou heel graag trouwen, ja. We zullen zien of en wanneer het ervan komt, hé. Ik wil in ieder geval de rest van mijn leven bij hem blijven. Een huwelijk lijkt mij heel romantisch. Harry is al getrouwd geweest met Anita, maar ik hoop dat hij het voor mij nog weleens wil doen (lacht).